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Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге
Болельщики на трибунах, Буяльский в центре внимания, единицы на табло
Киевское "Динамо" начало выступления в плей-офф Лиги Европы с ничьей с бельгийским "Брюгге", который посетил столицу Украины в ослабленном составе из-за вспышки коронавируса. На классный гол Виталия Буяльского соперник ответил точным ударом Мехеле. Вашему вниманию фото репортаж Александра Приходько с НСК "Олимпийский", на трибуны которого наконец пустили болельщиков, чем сразу же воспользовались ультрас и напомнили президенту "Динамо" о своей позиции относительно главного тренера команды.
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