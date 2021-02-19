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Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге

Лига Европы
(1 голосов)

Болельщики на трибунах, Буяльский в центре внимания, единицы на табло

Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" начало выступления в плей-офф Лиги Европы с ничьей с бельгийским "Брюгге", который посетил столицу Украины в ослабленном составе из-за вспышки коронавируса. На классный гол Виталия Буяльского соперник ответил точным ударом Мехеле. Вашему вниманию фото репортаж Александра Приходько с НСК "Олимпийский", на трибуны которого наконец пустили болельщиков, чем сразу же воспользовались ультрас и напомнили президенту "Динамо" о своей позиции относительно главного тренера команды.

Фотогалерея

Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 1Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 2Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 3Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 4Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 5Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 6Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 7Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 8Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 9Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 10Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 11Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 12Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 13Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 14Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 15Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 16Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 17Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 18Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 19Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 20Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 21Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 22Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 23Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 24Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 25Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 26Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 27Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 28Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 29Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 30Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 31Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 32Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 33Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 34Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 35Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 36Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 37Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге - фото 38
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В статье: Брюгге Динамо (Киев) фото
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