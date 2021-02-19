Ничья на фоне протеста. ФОТО репортаж с матча Динамо - Брюгге

Киевское "Динамо" начало выступления в плей-офф Лиги Европы с ничьей с бельгийским "Брюгге", который посетил столицу Украины в ослабленном составе из-за вспышки коронавируса. На классный гол Виталия Буяльского соперник ответил точным ударом Мехеле. Вашему вниманию фото репортаж Александра Приходько с НСК "Олимпийский", на трибуны которого наконец пустили болельщиков, чем сразу же воспользовались ультрас и напомнили президенту "Динамо" о своей позиции относительно главного тренера команды.

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