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Не понял, куда попал: операторы выхватили в трансляции доставщика пиццы во время матча ЛЕ
Четыре сыра, кто заказывал?
RMC
Вчера, 18 февраля, "Мольде" сыграл вничью с "Хоффенхаймом" (3:3) в рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Европы. Матч состоялся в Вильярреале из-за коронавирусных ограничений. Ответная встреча состоится 25 февраля.
Отвлечь всех от бурных событий на поле внезапно смог курьер из доставки. Парень с двумя коробками пиццы в руках попал в объективы операторов: он спокойно появился за воротами стадиона, огляделся, но, похоже, так и не понял, кто именно заказал традиционное итальянское блюдо прямо на арену.
Отметим, что в социальных сетях эпизод вызвал огромный резонанс.
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