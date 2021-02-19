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Не понял, куда попал: операторы выхватили в трансляции доставщика пиццы во время матча ЛЕ

Лига Европы
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Четыре сыра, кто заказывал?

Не понял, куда попал: операторы выхватили в трансляции доставщика пиццы во время матча ЛЕ

RMC

Новина українською

Вчера, 18 февраля, "Мольде" сыграл вничью с "Хоффенхаймом" (3:3) в рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Европы. Матч состоялся в Вильярреале из-за коронавирусных ограничений. Ответная встреча состоится 25 февраля.

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Отвлечь всех от бурных событий на поле внезапно смог курьер из доставки. Парень с двумя коробками пиццы в руках попал в объективы операторов: он спокойно появился за воротами стадиона, огляделся, но, похоже, так и не понял, кто именно заказал традиционное итальянское блюдо прямо на арену.

Отметим, что в социальных сетях эпизод вызвал огромный резонанс.

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В статье: Лига Европы
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Источник:
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