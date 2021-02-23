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Тренер Брюгге: Возможно, Брюгге придется играть с Динамо тем же составом

Лига Европы
(1 голосов)

Рик Де Миль считает, что команда готова к напряженной неделе

Тренер Брюгге: Возможно, Брюгге придется играть с Динамо тем же составом

dynamomania.com

Новина українською

Тренер "Брюгге" Рик Де Миль прокомментировал победу над "Левеном" 27-го тура чемпионата Бельгии (3:0) в преддверии встречи с "Динамо" в Лиге Европы.

"Ребята не думали о "Динамо" и полностью сконцентрировались на этом матче. Некоторым зараженным становится лучше, но у других все еще есть симптомы коронавируса. Во вторник они снова будут проверены. У Ланга все еще есть жалобы, в то время как другим, кажется, становится лучше.

Возможно, нам придется играть этим же составом, но, как вы видели, и этот состав очень талантливый и готов к напряженной неделе", - сказал Де Миль.

Напомним, сейчас Де Миль руководит первой командой, ведь у Филиппа Клемана коронавирус.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев) Рик Де Миль
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Источник:
dynamomania.com

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