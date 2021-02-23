Тренер Брюгге: Возможно, Брюгге придется играть с Динамо тем же составом

Тренер "Брюгге" Рик Де Миль прокомментировал победу над "Левеном" 27-го тура чемпионата Бельгии (3:0) в преддверии встречи с "Динамо" в Лиге Европы.

"Ребята не думали о "Динамо" и полностью сконцентрировались на этом матче. Некоторым зараженным становится лучше, но у других все еще есть симптомы коронавируса. Во вторник они снова будут проверены. У Ланга все еще есть жалобы, в то время как другим, кажется, становится лучше.

Возможно, нам придется играть этим же составом, но, как вы видели, и этот состав очень талантливый и готов к напряженной неделе", - сказал Де Миль.