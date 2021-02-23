Воробей: В прошлом году Шахтер дошел до полуфинала ЛЕ, так почему бы не замахнуться на финал

Экс-нападающий " Шахтера " Андрей Воробей прокомментировал победу "горняков" в первом поединке в 1/16 финала Лиге Европы, а также поделился мнением об ответной игре, которая пройдет со зрителями на трибунах.

"Шахтер" первую игру сыграл на классе. Да, сейчас можно говорить, что "Шахтер" еще далеко не в форме. Они только вышли со сборов, играют первые игры. "Шахтер" только начинает входить в режим и это еще не оптимальный уровень. Все впереди. А то, что могли пропустить – да, это футбол, но "Шахтер" полностью контролировал ход игры. Даже если "Маккаби" забили бы, я не думаю, что на данном этапе это та команда, которая может доставить "Шахтеру" какие-то проблемы.

Понятное дело, что у Соломона была двойная мотивация на этот поединок. Но, тем не менее, как и всей команде, ему еще нужно входить в сезон и работать. Был довольно маленький период для сборов и я думаю, что они будут от игры к игре добавлять. И Соломон наберет форму и покажет свой уровень. Мы помним Соломона, который был в конце прошлого года. Он может больше.

Очень важно, что матч в Киеве пройдет со зрителями, потому что без зрителей футбол – это не футбол. Это какая-то тренировка непонятная. Когда есть зрители, то для игроков это двойная мотивация. Им интересно играть, если есть какая-то поддержка. Даже если на выезде. Футболисты за этот год просто соскучились за болельщиками. Уже хочется, чтобы трибуны были не на 10, 20 или 30% заполнены, а полностью, на все 100%. Думаю, что болельщик придет и поддержит нашу команду. И в целом это очень большой плюс для всего футбола. Повторюсь, без болельщиков – это не футбол.

Что касается перспектив "Шахтера" в Лиге Европы, то сейчас трудно судить по первой игре, тем более с "Маккаби". Вернусь к своим словам – "Шахтер" еще не набрал те кондиции, которые он может. Впереди очень много хороших команд в Лиге Европы. Хорошо, когда команда ставит перед собой максимальные задачи. "Шахтер" настолько поднял планку, что ниже опускать просто нельзя. Тогда уже не интересно играть, если не ставить максимальные цели. "Шахтер" в прошлом году дошел до полуфинала, так почему бы не замахнуться на финал? А там уже будем смотреть", - сказал Воробей.