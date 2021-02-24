Капитан Брюгге: В Киеве мы показали, что можем много добиться

Капитан "Брюгге" Руд Вормер поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 Лиги Европы против "Динамо".

"У нас все хорошо. Мы показали в Киеве, что несмотря на все проблемы (команда из-за коронавируса осталась без 7 игроков основного состава), можем много добиться как команда. Я знаю, что мы достаточно сильны даже без выбывших парней. Надеюсь, завтра мы выполним задачу

У нас в составе сейчас достаточно много игроков из молодежной команды, и мы пытаемся им помочь и поддержать. Время от времени им это нужно. Это моя роль как капитана, и я с удовольствием ее исполняю", - сказал Вормер.

Напомним, что поединок состоится в четверг, 25 февраля и начнется в 22:00. Первый матч в Киеве завершился вничью 1:1.