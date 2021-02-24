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Капитан Брюгге: В Киеве мы показали, что можем много добиться

Лига Европы
(1 голосов)

Брюгге готов к матчу с Динамо

Капитан Брюгге: В Киеве мы показали, что можем много добиться

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Капитан "Брюгге" Руд Вормер поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 Лиги Европы против "Динамо".

"У нас все хорошо. Мы показали в Киеве, что несмотря на все проблемы (команда из-за коронавируса осталась без 7 игроков основного состава), можем много добиться как команда. Я знаю, что мы достаточно сильны даже без выбывших парней. Надеюсь, завтра мы выполним задачу

У нас в составе сейчас достаточно много игроков из молодежной команды, и мы пытаемся им помочь и поддержать. Время от времени им это нужно. Это моя роль как капитана, и я с удовольствием ее исполняю", - сказал Вормер.

Напомним, что поединок состоится в четверг, 25 февраля и начнется в 22:00. Первый матч в Киеве завершился вничью 1:1.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев) Руд Вормер
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Комментарии (5)
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c99baf (Харьков)
24.02.2021 в 19:02
Ну да, в Киеве 1:1, в Бельгии 0:0...
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.02.2021 в 18:37
А Киев может долго добиться.
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Kolibri (Киевоград)
24.02.2021 в 18:41
Вот, опять неправильно написал))))
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Kolibri (Киевоград)
24.02.2021 в 18:33
Причём, могут много)))))
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Kolibri (Киевоград)
24.02.2021 в 18:33
Неправильно перевели! Не добиться, а долбиться!
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+1
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