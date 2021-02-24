Наставник Янг Бойз предостерегает от голевой феерии в матче с леверкузенским Байером

В первом 1/16 финала Лиги Европы "Янг Бойз" с Берна обыграл леверкузенский "Байер" 4:3. Одним из героев того матча был капитан швейцарской команды Фабиан Люстенбергер известный по прозвищу "Люсти".

В Швейцарию он почернувся только 2019 года, а до этого в 2007-2019 годах выступал за немецкую "Герту". В частности играл в групповом раунде Кубка УЕФА 2008/2009 против харьковского "Металлиста".

Накануне ответного матча с Леверкузеном (начало в 22:00 по Киеву) на БайАрене Люсти спросили о поединке с хорошо знакомым по Бундеслиге соперником. Фабиан, который играет на позиции центрального защитника, считает задачу "Янг Бойз" нелегкой.

Мы выиграли первый матч и это хороший задел на следующую игру. Но мы знаем, что Леверкузен имеет невероятные резервы. Нас предупреждал об этом тренерский штаб, но мы и сами готовы к игре и заставим соперника отдавать на поле все силы.

Наставник "Янг Бойз" Жерардо Соане считает, что в игре не будет столько хаотизма, как это было в первом матче.