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Алан Патрик: Понимаем, что имеем некоторое преимущество, но должны настраиваться на Маккаби
Главное, чтобы не было недооценки
shakhtar.com
Полузащитник "
"Это была только первая часть. Сейчас нам надо продолжить в том же духе. Знаем, что будет очень сложный матч. Мы будем подготовлены, чтобы провести хорошую игру.
Конечно, отдаем себе отчет, что имеем некоторое преимущество. Но должны настраиваться, что это новый матч, нужно думать только о второй встрече. Мы играем дома, нужно выполнить план на матч и добиться победы", – сказал Алан Патрик.
Напомним, что поединок "Шахтер" — "Маккаби" состоится в четверг 25 февраля и начнется в 19:55. В первом поединке в Израиле "горняки" выиграли со счётом 2:0.
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