Алан Патрик: Понимаем, что имеем некоторое преимущество, но должны настраиваться на Маккаби

Полузащитник " Шахтера " Алан Патрик в интервью ТК "Футбол" поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 Лиги Европы с "Маккаби".

"Это была только первая часть. Сейчас нам надо продолжить в том же духе. Знаем, что будет очень сложный матч. Мы будем подготовлены, чтобы провести хорошую игру.

Конечно, отдаем себе отчет, что имеем некоторое преимущество. Но должны настраиваться, что это новый матч, нужно думать только о второй встрече. Мы играем дома, нужно выполнить план на матч и добиться победы", – сказал Алан Патрик.