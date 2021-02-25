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Ждем на ивенте Динамо и Шахтер. АУДИО трансляция жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы
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Ждем на ивенте Динамо и Шахтер. АУДИО трансляция жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Libero

Новина українською

Сайт UA-Футбол прокомментирует жеребьевку 1/8 финала второго по значимости клубного европейского турнира.

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Мероприятие состоится 26 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. В жеребьевке примут участие победители 1/16 финала. Все участники станут известны сегодня, 25 февраля. Никакого посева не будет, клубы из одной страны могут встретиться друг с другом. О других ограничениях будет объявлено перед началом события. Отметим, что первые поединки 1/8 финала будут сыграны 11 марта, ответные – 18 марта.

АУДИО трансляция начнется в пятницу, 26 февраля – в 13:55 по киевскому времени.

Комментатор: Влад Петрушевский

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Трансляция Аудио стрим
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Источник:
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