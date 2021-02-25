Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Калиниченко: Ничего сверхъестественного в Брюгге не вижу. Динамо может его обыгрывать
Команды равны
Экс-хавбек сборной Украины Максим Калиниченко поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала
"Киевляне смотрелись неплохо в их первой игре. Хотя у них не такая игровая форма, как у "Брюгге", который не имел пауз в чемпионате. Все-таки между ними была достаточно ровная игра. Никто не заслужил полноценной победы.
На этих выходных они оба провели матчи в домашних чемпионатах. Там "Брюгге" смог одержать уверенную победу со счетом 3:0, а "Динамо" снова сыграло вничью – 1:1.
Не думаю, что расстановка сил у них сильно изменится. Единственное, кто-то у бельгийцев может вернуться из лазарета. Но я ничего сверхъестественного в "Брюгге" не вижу. "Динамо" может его обыгрывать. Сейчас они, как минимум, уже будут знать, чего ждать друг от друга.
Желаю, конечно, "Динамо" победить. Думаю, они все-таки добьются выхода в следующую стадию ЛЕ. Но будет им в этом матче очень сложно. Это, повторюсь, две равные по силам команды", - сказал Калиниченко.
Напомним, что поединок "Брюгге" – "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- Президент Олимпика назвал имя нового главного тренера
- "Футбольное самоубийство". Гасперини – о судействе в поединке между Аталантой и Реалом
- Возможный преемник Йовичевича, Кристалл нашел тренера. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Экс-тренер Динамо высказался о работе наставника киевлян Мирчи Луческу
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО