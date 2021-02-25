Шахтер - Маккаби Т-А 1:0. Видео гола, обзор матча

Таке враження що Шахтар грае в якийсь футбол .де головне не гол заб ити а держати м'яч у своїх ногах. Ні якого задоволення від такої перемоги. Тайсон ні пасу ні удару. Такої гри я особисто ще не бачив від Шахтаря.А що чекати далі ?