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Шахтер - Маккаби Т-А 1:0. Видео гола, обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)
Шахтер - Маккаби Т-А 1:0. Видео гола, обзор матча

Шахтар

Новина українською

"Шахтер", вторая команда турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, принимает в ответном матче вторую команду чемпионата Израиля.

Первый поединок в Тель-Авиве закончился победой украинской команды 2:0.

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1/16 Лиги Европы

Шахтер (Украина) - Маккаби (Израиль) 1:0

Гол: Жуниор Мораес (67, пенальти)

Гол Мораеса

Обзор матча

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Лига Европы Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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леонид Угринович
25.02.2021 в 21:53
Таке враження що Шахтар грае в якийсь футбол .де головне не гол заб ити а держати м'яч у своїх ногах. Ні якого задоволення від такої перемоги. Тайсон ні пасу ні удару. Такої гри я особисто ще не бачив від Шахтаря.А що чекати далі ?
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+3
0
shat (киев)
25.02.2021 в 21:47
это худшая игра Шахтера , за последние 10 лет .
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+2
0
Исследователь
25.02.2021 в 21:51
Это не игра а дроч.
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+3
0
филанкрот (donetsk)
25.02.2021 в 21:36
але ж виграє Шахтар
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+1
-1
shat (киев)
25.02.2021 в 21:13
это полное дерьмо , такое впечатление что сливают Каштру ,
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+2
0


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