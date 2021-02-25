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Шахтер - Маккаби Т-А 1:0. Видео гола, обзор матча
Шахтар
"Шахтер", вторая команда турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, принимает в ответном матче вторую команду чемпионата Израиля.
Первый поединок в Тель-Авиве закончился победой украинской команды 2:0.
1/16 Лиги Европы
Шахтер (Украина) - Маккаби (Израиль) 1:0
Гол: Жуниор Мораес (67, пенальти)
Гол Мораеса
Обзор матча
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Комментарии (5)
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леонид Угринович
25.02.2021 в 21:53
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shat (киев)
25.02.2021 в 21:47
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Исследователь
25.02.2021 в 21:51
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филанкрот (donetsk)
25.02.2021 в 21:36
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shat (киев)
25.02.2021 в 21:13
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