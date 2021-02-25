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Вукоевич: Хотим выиграть чемпионат и пройти дальше в еврокубках
Монолог ассистента Луческу перед матчем с Брюгге
Ассистент главного тренера Динамо Огнен Вукоевич в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге.
"Мы уверены в своих силах. Хорошо подготовились, исправили ошибки на стандартах. Есть некоторые потери, но я надеюсь, что мы пройдем дальше.
Если мы хотим пройти, нужно реализовать свои шансы. Надеемся, что Брюгге предоставит нам свободные зоны.
У Попова травма. Сирота не имел много практики, но он хорош технически. Это плюс для Динамо, что молодежь получает шанс проявить себя. Рассчитываем, что Родригес использует свои скоростные качества.
Беседин очень важен для нас. Его задача - сохранить мяч, прессинг. Есть еще некоторые заготовки на сегодня.
У Динамо всегда большие цели. Мы думаем только о футболе, хотим выиграть чемпионат, пройти дальше в еврокубках. Команда имеет все, чтобы подготовиться к матчу", - сказал Вукоевич.
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