Тренер Маккаби: Мы были намного ближе к победе, могли забить Шахтеру даже три гола

Главный тренер "Маккаби" Патрик фон Лиувен прокомментировал поражение своей команды в матче 1/16 финала ЛЕ от "Шахтера" (0:1).

"Я разочарован, что мы не забили сегодня.

"Шахтер" провел не лучшую игру? Это наша заслуга, мы максимально усложнили им задачу. Из-за этого они выглядели не так хорошо, но это также была наша игра и игра нашей команды.

У нас был шанс сыграть вничью 1:1 в первой игре, но мы этого не сделали. Сегодня мы были намного ближе к победе, могли забить даже 3 гола, но для этого мы должны были верить на 100 процентов, что можем это сделать.

Даже для нас, как для гостевой команды, было очень приятно играть со зрителями. Очень надеемся что ив Израиле болельщики скоро вернутся на трибуны", - сказал фон Лиувен.