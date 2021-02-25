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Мораес: Решение мне бить пенальти было командным
Форвард забил Маккаби после долгого перерыва
shakhtar.com
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы
"Я очень рад выходу в 1/8 финала. Решение бить пенальти было командным. Для нападающего это очень важно. Я благодарен Тайсону и Патрику, потому что для меня это было важно. Этот месяц был тяжелым для меня, но я рад, потому что сегодня мы выиграли, и я забил гол.
Посвящаю гол всей команде, которая поддерживала меня все это время. Они делают много работы для нас всех.
Мы начали игру хорошо, но "Маккаби" мог забить в последние 20 минут. Мы проанализируем и сделаем выводы, чтобы лучше подойти к следующей игре", - сказал Мораес.
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