Мораес: Решение мне бить пенальти было командным

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Маккаби" завершился минимальной победой украинского клуба. Герой матча Жуниор Мораес в эфире ТК "Футбол" признался, что решение пойти бить пенальти приняла вся команда.

"Я очень рад выходу в 1/8 финала. Решение бить пенальти было командным. Для нападающего это очень важно. Я благодарен Тайсону и Патрику, потому что для меня это было важно. Этот месяц был тяжелым для меня, но я рад, потому что сегодня мы выиграли, и я забил гол.

Посвящаю гол всей команде, которая поддерживала меня все это время. Они делают много работы для нас всех.

Мы начали игру хорошо, но "Маккаби" мог забить в последние 20 минут. Мы проанализируем и сделаем выводы, чтобы лучше подойти к следующей игре", - сказал Мораес.