Тренер Маккаби: Нам нужно учиться реализовать свой каждый момент, а не отдельные эпизоды

Главный тренер "Маккаби Тель-Авив" Патрик фон Лиувен прокомментировал поражение и вылет своей команды в 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера"(0:1).

"Мы рисковали и шли вперед. Считаю, мы по праву забили гол, которого лишились. Мои игроки были нацелены на ворота, и если бы использовали свои моменты, счет бы был 2:1. В первом тайме мы часто делали передачи из фланга, но футболисты не были на своих позициях. Если бы все находились четко на своих позициях, наверное, удалось бы отличиться. Мы много подавали, возможно, могли использовать свой шанс.



Момент с отмененным голом? Первый матч уже в прошлом. Что касается этой игры, то, конечно, я могу критиковать и спорить с рефери. На повторе было четко видно, что был гол и не было нарушения. Мы не любим проигрывать. Хотели победить, но не удалось. Стараемся ставить себе цели и доводить их до конца. Мы уже закончили свои выступления в Лиге Европы, вернемся в Тель-Авив и будем готовиться к следующему матчу.



В первом поединке мы создавали моменты, так же как и делали это во втором. В первом тайме могли забивать, были нацелены на ворота, но, к сожалению, не удалось. Думаю, что мы прошли неплохой путь, ведь команде удалось выйти из группы и дойти до 1/16 финала. Надо продолжать работать дальше. Понимаем, что хотим изменить, и будем стараться это сделать.



Еще рано думать о будущем. Мы хотим идти дальше в развитии и прогрессировать с каждым матчем, а не думать о том, что мне предложат. Вся команда играла хорошо. Мы показали, что можем выступать в Европе. Конечно, нам нужно учиться реализовать свой каждый момент, а не отдельные эпизоды", - сказал фон Лиувен.