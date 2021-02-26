Экс-защитник Динамо: Брюгге играл на ничью, киевляне этим воспользовались

Экс-защитник киевского "Динамо" Александр Головко прокомментировал победу команды Мирчи Луческу в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы над бельгийским "Брюгге" (1:0).

"Команда подарила болельщикам хорошие эмоции, выиграв ответный матч в Бельгии. Поединок в итоге сложился хорошо, хотя матч был сложный. Впрочем, в Киеве неделю назад поединок прошел в таком же ключе. Хорошо, что оборона "Динамо" не позволила хозяевам отличиться. Хотя было заметно, что "Брюгге" в ответном матче играл на ничью и поплатился за это. "Динамо" в итоге этим воспользовалось в концовке игры.

Конечно, можно констатировать, что замены, которые сделал главный тренер "Динамо" во втором тайме, усилили игру команды и привели к положительному результату. Динамовцы усилили давление на ворота "Брюгге" и додавили соперника. Радует и приятно, что команда не забила случайный гол. Это была качественная атака и четкое завершение наигранной комбинации. В целом, на мой взгляд, качество игроков киевского "Динамо" все-таки немного выше, чем в составе бельгийского клуба.

Думаю, что есть предпосылки к тому, чтобы "Динамо" прибавило в игре и будет иметь шансы дальше продвинуться по турнирной сетке Лиги Европы. Конечно, многое будет зависеть от жребия. Но в игре еще можно прибавить. Мне кажется, так и будет, потому что "Динамо" только после сборов вкатывается в сезон, сейчас еще февраль, потом будет больше игровой практики. Так что все впереди", сказав Головко.