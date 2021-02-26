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Только дебютировал в АПЛ – и вот: 17-летний Шортайр – самый молодой игрок МЮ в еврокубках
Запомните имя паренька
manchestereveningnews
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Шола Шортайр вышел на замену на 76-й минуте в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы с командой "Реал Сосьедад" (0:0).
По информации статистического портала Opta, в возрасте 17 лет и 23 дней форвард стал самым молодым игроком красных дьяволов в европейских клубных турнирах.
Отметим, что 21 февраля Шортайр дебютировал в чемпионате Англии – Оле Гуннар Сульшер выпустил его на замену под занавес встречи в игре с "Ньюкасл Юнайтед" (3:1).
17 - Shola Shoretire (17y 23d) is the youngest ever player to make an appearance for Manchester United in European competition. Fledgling. #UEL pic.twitter.com/0MLNaWfhPJ— OptaJoe (@OptaJoe) February 25, 2021
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