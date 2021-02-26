  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Только дебютировал в АПЛ – и вот: 17-летний Шортайр – самый молодой игрок МЮ в еврокубках
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Только дебютировал в АПЛ – и вот: 17-летний Шортайр – самый молодой игрок МЮ в еврокубках

Лига Европы
(1 голосов)

Запомните имя паренька

Только дебютировал в АПЛ – и вот: 17-летний Шортайр – самый молодой игрок МЮ в еврокубках

manchestereveningnews

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Шола Шортайр вышел на замену на 76-й минуте в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы с командой "Реал Сосьедад" (0:0).

Читайте такжеМанчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:0. Матч нереализованных возможностей

По информации статистического портала Opta, в возрасте 17 лет и 23 дней форвард стал самым молодым игроком красных дьяволов в европейских клубных турнирах.

Отметим, что 21 февраля Шортайр дебютировал в чемпионате Англии – Оле Гуннар Сульшер выпустил его на замену под занавес встречи в игре с "Ньюкасл Юнайтед" (3:1).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...