Срна: На стадии 1/8 финала ЛЕ хотел избежать топовых соперников. Поэтому хотел Динамо

Директор по футболу " Шахтера " Дарио Срна прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы и предстоящую встречу с "Ромой" Паулу Фонсеки.

– Дарио, перед жеребьевкой вы говорили, что хотите встретиться с киевским "Динамо". Действительно желали встречи с киевлянами уже на стадии 1/8 финала?

– Когда доходишь до поздних этапов еврокубков, то, конечно, хочешь избежать встреч с топовыми соперниками, но рано или поздно ты их все равно получишь. Поэтому я хотел "Динамо", "Гранаду", "Мольде", "Янг Бойз"… Но в итоге мы получили очень сильную "Рому", где работает наш бывший тренер. В последнее время нам везет на встречи с тренерами, которые оставили след в "Шахтере". Только что встречались с "Маккаби" Патрика фон Лиувена, а теперь вот будем играть с "Ромой" Паулу Фонсеки. К слову, мы с Паулу уже обменялись сообщениями, договорились увидеться и вместе выпить кофе. "Рома" – хороший соперник, который входит в четверку лучших клубов Италии. Нас ждет очень тяжелый поединок, но мы за последнее время набрались много опыта, в том числе и наши молодые футболисты, играли в полуфинале Лиги Европы, поэтому шансы оцениваю как 50 на 50.

– Кто для вас Паулу Фонсека?

– Это не только мой друг, но и друг нашего клуба. Большой тренер, который с "Шахтером" выиграл семь трофеев за три года, а сегодня является наставником "Ромы". Мы дружим, но на поле, как вы знаете, друзей не бывает. Он будет биться за свою команду, мы – за свою. После второй игры посмотрим, кто окажется лучше, и обязательно поздравим друг друга.

– "Шахтер" раньше уже встречался с "Ромой" в Лиге чемпионов и имеет положительную статистику: в шести матчах "горняки" одержали четыре победы. Как считаете, удастся ли и в Лиге Европы сохранить положительную статистику?

– Мы уже дважды играли в Италии под руководством мистера Каштру, первый раз победили "Аталанту", а затем завершили вничью с "Интером". Дай Бог, чтобы так продолжали и дальше. Несмотря на принципиальность матчей с "Ромой", до них еще далеко, сейчас же нам нужно улучшать игру, постараться одолеть "Зарю", потом будут поединки с "Агробизнесом" в Кубке и "Олимпиком" в чемпионате. И только потом будем думать о "Роме" и готовиться.