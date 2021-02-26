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Срна: На стадии 1/8 финала ЛЕ хотел избежать топовых соперников. Поэтому хотел Динамо

Лига Европы
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Срна: На стадии 1/8 финала ЛЕ хотел избежать топовых соперников. Поэтому хотел Динамо

shakhtar.com

Новина українською

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы и предстоящую встречу с "Ромой" Паулу Фонсеки.

– Дарио, перед жеребьевкой вы говорили, что хотите встретиться с киевским "Динамо". Действительно желали встречи с киевлянами уже на стадии 1/8 финала?

– Когда доходишь до поздних этапов еврокубков, то, конечно, хочешь избежать встреч с топовыми соперниками, но рано или поздно ты их все равно получишь. Поэтому я хотел "Динамо", "Гранаду", "Мольде", "Янг Бойз"… Но в итоге мы получили очень сильную "Рому", где работает наш бывший тренер. В последнее время нам везет на встречи с тренерами, которые оставили след в "Шахтере". Только что встречались с "Маккаби" Патрика фон Лиувена, а теперь вот будем играть с "Ромой" Паулу Фонсеки. К слову, мы с Паулу уже обменялись сообщениями, договорились увидеться и вместе выпить кофе. "Рома" – хороший соперник, который входит в четверку лучших клубов Италии. Нас ждет очень тяжелый поединок, но мы за последнее время набрались много опыта, в том числе и наши молодые футболисты, играли в полуфинале Лиги Европы, поэтому шансы оцениваю как 50 на 50.

– Кто для вас Паулу Фонсека?

– Это не только мой друг, но и друг нашего клуба. Большой тренер, который с "Шахтером" выиграл семь трофеев за три года, а сегодня является наставником "Ромы". Мы дружим, но на поле, как вы знаете, друзей не бывает. Он будет биться за свою команду, мы – за свою. После второй игры посмотрим, кто окажется лучше, и обязательно поздравим друг друга.

– "Шахтер" раньше уже встречался с "Ромой" в Лиге чемпионов и имеет положительную статистику: в шести матчах "горняки" одержали четыре победы. Как считаете, удастся ли и в Лиге Европы сохранить положительную статистику?

– Мы уже дважды играли в Италии под руководством мистера Каштру, первый раз победили "Аталанту", а затем завершили вничью с "Интером". Дай Бог, чтобы так продолжали и дальше. Несмотря на принципиальность матчей с "Ромой", до них еще далеко, сейчас же нам нужно улучшать игру, постараться одолеть "Зарю", потом будут поединки с "Агробизнесом" в Кубке и "Олимпиком" в чемпионате. И только потом будем думать о "Роме" и готовиться.

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В статье: Дарио Срна Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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Источник:
Shakhtar news

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Комментарии (6)
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kapkan (Луганск)
26.02.2021 в 21:06
Хоть я и болельщик Шахтера, но такие высказывания в сторону потенциальных соперников-это неправильно!!!
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+6
0
football_soccer (Украина)
26.02.2021 в 21:06
он строит из себя альфа самца но люди то помнят, как после его провокаций на поле ему кидали ответки и он тут же валился на газон, изображая смертельные страдания. Такой себе альфач.. Хе-хе
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+10
0
Лекарь (село Дарница)
26.02.2021 в 21:05
А какое именно Динамо она хотела, она не уточнила? Есть Динамо (Киев) и Динамо (Загреб). Возможно, Даша хотела с Загребом сыграть? Она же хорваточка и Динамо клуб из Хорватии
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+7
-1
янковский ян (Запорожье)
26.02.2021 в 21:07
Та нет он имел ввиду именно киевское. Подколол так себе
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+3
-3
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
26.02.2021 в 20:49
Тонкий троллинг)()
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+2
-5
Chuzman
26.02.2021 в 21:01
Какой там тонкий троллинг!?Сруня уже не знает как в очередной раз напомнить о себе, при этом не забыть подмахнуть рыжему.Гребёт его не по детски,барыгу менять пора.
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+6
-2


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