Леоненко: Такое ощущение, что Каштру уже уволили, или его футболисты не уважают

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался о матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Маккаби" (1:0).

"Каждый хотел проявить себя отдельно, но команды в целом не было. Самое неприятное, что было под миллион хороших атак, однако только одна закончилась жалобой на Матвиенко от Бессарабского рынка, что он мячом помял цветы. Я их поздравляю, конечно, но для себя убедился, что сборы "Шахтеру" нужно начинать 2 января. Видно, что команда не подготовлена.

Было два момента – когда Мораес хотел забивать в свои и перекладина со штангой. Очень провальный матч. Нужно очень серьезно и рано начинать. У меня такое ощущение, что Каштру уже уволили. Или его футболисты не уважают. Даже если игроки не настроились, значит, виноваты все. Не представляю, чтобы было, если бы "Шахтер" не прошел команду, которую трудно назвать сложным соперником.

Почему критикую "Шахтер"? Потому что если бразильцев ночью разбудить, они что угодно сделают с мячом, а если бразильцы не могут, то уж мы тем более. У нас в основном деревяненькие игроки, им нужно долго раскачиваться. Никого не обвиняю, но рано начали. Поэтому мы и выгребаем вот такие поганые игры, говоря мягко.

Каштру больше ничего не остается делать, кроме как готовить команду, а с составом всегда нужно угадывать, любому тренеру", – сказал Леоненко.