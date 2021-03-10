Эмери: Нынешнее Динамо мне напоминает Шахтер, с которым я играл во главе Севильи

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери пообщался с журналистами накануне первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Динамо".

— Господин Эмери, как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в клубе?

— Нам нужно сейчас продолжить успешные результаты, которые были достигнуты в предыдущем раунде Лиги Европы. В чемпионате Испании мы сейчас находимся во второй половине таблицы, в Лиге Европы мы вышли в 1/8, и это важно. Нам нужно придерживаться того, что мы делаем хорошо, нужно продолжать играть хорошо в Лиге Европы.

Сейчас у нас соперник, который выступал в Лиге чемпионов, который прошел "Брюгге", идет на первом месте в чемпионате Украины, опережая "Шахтер". Луческу — тренер с огромным опытом, он продолжает успешно работать. В "Динамо" играют молодые футболисты, которые прекрасно показывают себя в этом сезоне. Ситуация сложная, но нам нужно сейчас сконцентрироваться на Лиге Европы.

В чемпионате Испании в последнее время мы демонстрируем нестабильные результаты, мы уже проанализировали причины. Мы будем работать над тем, чтобы улучшить ситуацию. Я верю, что эта команда, с такими высококлассными футболистами, которая может сыграть 17 матчей без поражений, ей есть, что показать.

Нужно сконцентрироваться на сегодняшней задаче — матче Лиги Европы. Наши игроки работают хорошо, мы все друг другу помогаем.

— В каком физическом состоянии находится команда?

— Футболисты в хорошем состоянии, нам нужно возобновить доверии к себе. Возможно, в Киев не полетит Альберто Морено, но будет играть Марио Гаспар. Нам нужно поддерживать боевое настроение в футболистов, нужно показать достойный футбол.

— Что вы считаете будет ключевым моментом в завтрашнем матче?

— Думаю, присутствие болельщиков на трибунах — это хороший сигнал, это нужно всем. Возможно, небольшое преимущество будет у "Динамо", но, думаю, это позитивный момент для обеих команд. Мы встречаемся со сложной, сильной командой. Футболисты придерживаются игровой дисциплины, хорошо играют в пас, даже с участием вратаря. У киевлян молодой центральный нападающий, капитан активно играет в центре поля. Цыганков на правом фланге демонстрирует хорошую игру. Будем следить, сыграет ли он завтра.

Но наше задание — играть в свою игру, навязать свой футбол, несмотря на то, что "Динамо" хорошо играет в еврокубках. Киевляне обыграли "Брюгге", это показатель. Будет сложный матч. Но, повторюсь, мы должны продемонстрировать свой футбол.

— Что можете сказать о наставнике "Динамо" Мирче Луческу?

— Луческу вызывает у меня огромное уважение. Помню наш матч против "Шахтера" Луческу, когда возглавлял "Севилью". Тогда была чудесная команда, которая показывала качественный футбол, и сейчас "Динамо" мне напоминает тот "Шахтер". В игре команды я вижу стиль Луческу, вижу его идеи. Молодые футболисты выступают за национальную команду, игроки привыкли побеждать в еврокубках. У команды есть свой стиль. На предстоящий матч мы выставим самый сильный состав, несмотря на те матчи, которые нас ждут впереди.