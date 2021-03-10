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Забарный: Вильярреал - хорошая команда, но у нее есть свои слабые стороны
Завтра Динамо сыграет свой первый матч 1/8 финала Лиги Европы
Фото - А.Попов/dynamo.kiev.ua
Защитник "
— Каков психологический настрой команды? И что скажете о сопернике?
— Настрой очень хороший. Мы добыли ряд побед, и хотим продолжать в том же духе. В соперниках у нас, конечно, команда хорошая, но у нее есть свои слабые стороны. Надеюсь, мы ими воспользуемся.
— На что в первую очередь обращали внимание при изучении "Вильярреала"? И готовы ли к персональной опеке главной ударной силы атакующей линии испанской команды — Жерара Морено?
— Ответить на первый вопрос не могу — это наш секрет в рамках подготовки к матчу. А что касается Морено, то никакой персональной опеки не будет: кто будет в моей зоне, с тем и буду играть.
— Насколько вам сложно играть в текущем графике матчей?
— Вполне комфортно. У нас на базе есть всё необходимое для быстрого и эффективного восстановления, так что никакой усталости нет. Поэтому всё хорошо, готовимся в привычном режиме.
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