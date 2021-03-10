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Соль: Динамо достойно выступало бы в Ла Лиге, хотя, наверное, за зону еврокубков бы не боролось

Лига Европы
(1 голосов)

Испанец рассказал местным СМИ о Динамо

Соль: Динамо достойно выступало бы в Ла Лиге, хотя, наверное, за зону еврокубков бы не боролось

Новина українською

Нападающий "Динамо" Фран Соль, который играет в аренде в "Тенерифе", высказался относительно противостояния киевлян в ЛЕ с "Вильярреалом".

"Динамо" – опасный соперник для "Вильярреала". У киевлян очень сильные, быстрые футболисты, которые могут забить. Буяльский – разносторонний игрок. В 1/16 финала он забил решающие мячи, которые вывели команду дальше.

В первом матче "Динамо" может заставить пострадать "Вильярреал". Их сильная сторона – умение забивать голы. У киевлян сильная линия полузащиты.

Цыганков очень хороший футболист, у него прекрасная левая нога, отлично двигается на короткой дистанции. Кроме скорости, у Виктора есть мастерство и удар. Он лучший бомбардир команды, отличный игрок.

Среди недостатков "Динамо" может быть отсутствие опыта выступлений в еврокубках, потому что это молодая команда, особенно в линии защиты. "Динамо" достойно бы выступило в Ла Лиге, есть достаточный уровень для этого. Хотя, наверное, за зону еврокубков бы не боролось.

Матч против "Вильярреала" будет очень мотивировать игроков "Динамо". Они считают соперников топ-клубом. Киевляне подойдут с большим уважением", – сказал Соль.

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В статье: Динамо (Киев) Вильярреал Франсиско Соль
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Источник:
Onda Cero

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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарница)
10.03.2021 в 23:14
Думаю, он дал вполне объективную оценку.
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+1
0
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Микко82 (Херсон)
10.03.2021 в 22:57
Соль - троль.
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0
-2
янковский ян (Запорожье)
10.03.2021 в 22:32
Ага. Зато сам соль не тянет динамо). Какой же у него уровень
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+1
0
rootf1 (Одесса)
10.03.2021 в 22:23
Не топ-клуб, а клуб с топ-чемпионата. В рейтинге клубов УЕФА они рядышком.
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+2
0


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