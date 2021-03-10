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Соль: Динамо достойно выступало бы в Ла Лиге, хотя, наверное, за зону еврокубков бы не боролось
Испанец рассказал местным СМИ о Динамо
Нападающий "
"Динамо" – опасный соперник для "Вильярреала". У киевлян очень сильные, быстрые футболисты, которые могут забить. Буяльский – разносторонний игрок. В 1/16 финала он забил решающие мячи, которые вывели команду дальше.
В первом матче "Динамо" может заставить пострадать "Вильярреал". Их сильная сторона – умение забивать голы. У киевлян сильная линия полузащиты.
Цыганков очень хороший футболист, у него прекрасная левая нога, отлично двигается на короткой дистанции. Кроме скорости, у Виктора есть мастерство и удар. Он лучший бомбардир команды, отличный игрок.
Среди недостатков "Динамо" может быть отсутствие опыта выступлений в еврокубках, потому что это молодая команда, особенно в линии защиты. "Динамо" достойно бы выступило в Ла Лиге, есть достаточный уровень для этого. Хотя, наверное, за зону еврокубков бы не боролось.
Матч против "Вильярреала" будет очень мотивировать игроков "Динамо". Они считают соперников топ-клубом. Киевляне подойдут с большим уважением", – сказал Соль.
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