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Каштру: Результат очень несправедлив. Рома убила игру за четыре минуты
Шансы у горняков очень призрачные
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в эфире ТК Футбол прокомментировал
– Сбалансированная игра во втором тайме, у обеих команд были моменты. Во втором тайме мы начали доминировать. Были моменты, чтобы забить гол, но "Рома" убила игру за 4 минуты ("Рома" забила по голу на 73-й и 77-й минутах – прим.).
– Что произошло в эти 4 минуты?
– Мы пропустили гол с углового. Во время второго пропущенного мяча арбитр вроде бы должен был дать свисток. На тот момент игра отключилась, разбалансировалась. Это были фатальные 4 минуты. Результат очень несправедлив.
Мы хотели контролировать игру. Этот этап турнира состоит из двух матчей, поэтому мы хотели забить.
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