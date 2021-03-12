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Каштру: Результат очень несправедлив. Рома убила игру за четыре минуты

Лига Европы
(1 голосов)

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Каштру: Результат очень несправедлив. Рома убила игру за четыре минуты

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение от "Ромы" (0:3) в первом матче 1/8 Лиги Европы.

– Сбалансированная игра во втором тайме, у обеих команд были моменты. Во втором тайме мы начали доминировать. Были моменты, чтобы забить гол, но "Рома" убила игру за 4 минуты ("Рома" забила по голу на 73-й и 77-й минутах – прим.).

– Что произошло в эти 4 минуты?

– Мы пропустили гол с углового. Во время второго пропущенного мяча арбитр вроде бы должен был дать свисток. На тот момент игра отключилась, разбалансировалась. Это были фатальные 4 минуты. Результат очень несправедлив.

Мы хотели контролировать игру. Этот этап турнира состоит из двух матчей, поэтому мы хотели забить.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Луиш Каштру
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Трибуна

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Комментарии (1)
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donkrot (Донецк)
12.03.2021 в 01:00
Ты убил команду за пол года....
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