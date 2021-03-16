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Эмери: Динамо не собирается сдаваться. Они отлично сыграли на Камп Ноу против Барселоны
Главный тренер Вильярреала нагнетает обстановку
Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча с "Динамо" в
"После победы над "Эйбаром" (в Ла Лиге, 3:1) все наши мысли о "Динамо".
Для нас это ключевая неделя. Мы должны продолжить в четверг то, что мы сделали в Киеве.
"Динамо", отлично сыграло на "Камп Ноу" против "Барселоны" (группа ЛЧ, 2:1 в пользу "Барсы"), оно не собирается сдаваться", - сказал Эмери.
Напомним, что матч "Вильярреал" - "Динамо" пройдет в четверг 18 марта и начнется в 22:00. Первый матч в Киеве испанская команда выиграла со счётом 2:0.
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