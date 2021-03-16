Эмери: Динамо не собирается сдаваться. Они отлично сыграли на Камп Ноу против Барселоны

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча с "Динамо" в Лиге Европы .

"После победы над "Эйбаром" (в Ла Лиге, 3:1) все наши мысли о "Динамо".

Для нас это ключевая неделя. Мы должны продолжить в четверг то, что мы сделали в Киеве.

"Динамо", отлично сыграло на "Камп Ноу" против "Барселоны" (группа ЛЧ, 2:1 в пользу "Барсы"), оно не собирается сдаваться", - сказал Эмери.