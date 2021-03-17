Тренер Вильярреала: Готовы к сложному матчу с Динамо, несмотря на результат в Киеве

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча против "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы.

- Что ожидаете от матча с "Динамо"?

- Нужно закрепить результат на выезде и выиграть. Мы узнали соперника. Киевляне хорошо играют на контратаках и особенно на флангах. На выезде нам удалось нейтрализовать их позиционные атаки. Выйдем, чтобы контролировать мяч. Уважаем соперника, но будем играть на победу. Из-за повреждений не сыграют Рульи и Пау Торрес, но зато вернулись в строй Гаспар и Пенья.



- Насколько важно для "Вильярреала" продолжить побеждать?

- Мы прошли тяжелый период. Любая победа повышает моральный дух команды. Результаты в Лиге Европы потом переносятся в Ла Лигу. С "Эйбаром" мы это показали. Нужно использовать все наши наработки в Лиге Европы. Наша игра в этом турнире очень позитивная. Завтра перед нам будет много вызовов. Нужно показать стабильную игру и выиграть дома. Это наши задачи, для выполнения которых мы сосредоточимся завтра. Это важно и для нас, и для наших болельщиков.



- Хотите сохранить положительный результат, добытый в Киеве или улучшить его?

- В этом сезоне мы часто играли вничью или проигрывали. Часто результаты были неуверенными. Даже в последние недели мы сталкивались с трудностями и проигрывали на последних минутах. Будем играть с уважением к "Динамо". Они будут играть в свой футбол, но мы хотим не просто выиграть, а выиграть уверенно. Не хотим расслабляться. Будем играть организованно и агрессивно. Готовы к сложному матчу, несмотря на результат в Киеве.



- В завтрашнем матче вам нельзя расслабляться. Как попытаетесь донести эту мысль игрокам?

- В матче с "Зальцбургом" был похожий результат. Мы столкнулись с трудностями, нам забили, счет был 1:1. Мы могли проиграть, но добыли хороший опыт. Надеемся контролировать игру с "Динамо". Анализируем соперника. Не только наш с ними первый матч, но и их матчи в чемпионате и Лиге Европы. Уважение к сопернику - первый шаг к хорошей игре.



- "Вильяррреал" 6 раз выходил в 1/8 финала Лиги Европы и 5 раз выходил в 1/4 финала.

- Мы сыграли только один матч из двух. Завтра будет серьезная игра. Нам нужно каждый раз доказывать свои возможности. Два гола - хорошее преимущество. Но у "Динамо" дома были свои моменты, они оказывали давление на наших защитников. Отношусь к завтрашнему матчу, как к продолжению первого. Нужно играть до финального свистка.



- Сейчас у команды много матчей. В понедельник сыграете с "Кадисом". Будете проводить ротацию?

- Мы ориентируемся на результативность и соперника. Завтра очень важный матч. Для нас честь играть в 1/8 финала Лиги Европы. Пытаюсь донести до игроков следующую идею - 11 футболистов, которые выходят на поле, должны завершить начатое. Если у нас и будут замены, то только по причине повреждений каких-то игроков.



- Алькасеру было тяжело вернуться в игру после повреждения?

- У каждого индивидуальная ситуация, Нападающие забивают, когда команда доминирует, когда на них отдают передачу. Когда игроки хорошо работают на флангах и в защите. Мы смогли достичь качественной коллективной игры с "Динамо" и "Эйбаром". У Алькасера не получилось забить в Киеве, он он очень хорошо отработал. Он принимал участие в голевых моментах. В начале сезона он хорошо выступал, но травма немного выбила его на пару месяцев. Хотим создать атмосферу уверенности, которая поможет достичь результаты", - рассказал Эмери.