Трубин: Старались изо всех сил, бились до последней секунды

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение от "Ромы" (1:2) в ответном матче 1/8 финала ЛЕ.

- Можно сказать, что этот евросезон был завершен еще в Риме и сегодня шансов было очень мало?

– Нет, не согласен. Мы хотели выиграть, старались изо всех сил. Мы бились до последней секунды.

- Первый тайм был более целостным.

– Думаю, во втором тайме быстрый гол повлиял очень сильно психологически. Тяжело было. Но мы старались, до последней секунды верили и бились.

- Ты зол такой игрой в защите, как при первом пропущенном?

– Честно говоря, я еще не смотрел этот момент, мне тяжело сказать. Все было в движении, поэтому тяжело сказать. Я смотрел на мяч, видел, что был соперник, наши игроки.

- Второй гол тоже тяжело комментировать?

– Он чем-то напомнил первый гол в Риме. Опять же – нужно смотреть, разбирать.

- Что говорил тренер в раздевалке в перерыве?

– Тренер говорил, что нужно продолжать играть с такой же энергией, активностью. Только не хватало гола, нужно было забить. Считаю, первый гол надломил психологически.

- Какие эмоции после дебютного евросезона?

– Считаю, в ЛЧ мы неплохо выступили, вышли из тяжелой группы в ЛЕ. Но в ЛЕ мы должны были дальше проходить. Нам это было по силам, но мы проиграли "Роме".

- Это команда может больше?

– Конечно.