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Трубин: Старались изо всех сил, бились до последней секунды

Лига Европы
(1 голосов)

Шахтер снова проиграл Роме

Трубин: Старались изо всех сил, бились до последней секунды

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение от "Ромы" (1:2) в ответном матче 1/8 финала ЛЕ.

- Можно сказать, что этот евросезон был завершен еще в Риме и сегодня шансов было очень мало?

– Нет, не согласен. Мы хотели выиграть, старались изо всех сил. Мы бились до последней секунды.

- Первый тайм был более целостным.

– Думаю, во втором тайме быстрый гол повлиял очень сильно психологически. Тяжело было. Но мы старались, до последней секунды верили и бились.

- Ты зол такой игрой в защите, как при первом пропущенном?

– Честно говоря, я еще не смотрел этот момент, мне тяжело сказать. Все было в движении, поэтому тяжело сказать. Я смотрел на мяч, видел, что был соперник, наши игроки.

- Второй гол тоже тяжело комментировать?

– Он чем-то напомнил первый гол в Риме. Опять же – нужно смотреть, разбирать.

- Что говорил тренер в раздевалке в перерыве?

– Тренер говорил, что нужно продолжать играть с такой же энергией, активностью. Только не хватало гола, нужно было забить. Считаю, первый гол надломил психологически.

- Какие эмоции после дебютного евросезона?

– Считаю, в ЛЧ мы неплохо выступили, вышли из тяжелой группы в ЛЕ. Но в ЛЕ мы должны были дальше проходить. Нам это было по силам, но мы проиграли "Роме".

- Это команда может больше?

– Конечно.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Анатолий Трубин
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (7)
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alex.belogubko (одесса)
19.03.2021 в 00:18
играть надо а не биться--стыдно дома так играть --это вам не Десна
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0
0
Golfik25 (Киев)
18.03.2021 в 23:19
Так а где камбек?
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
18.03.2021 в 23:18
очевидно, что к Трубину никаких претензий - сыграл хорошо.
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0
0
Tenma7 (Чернигов)
18.03.2021 в 23:01
"Тренер говорил, что нужно продолжать играть с такой же энергией, активностью"Все ясно, Каштру наркоман
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+2
0
Mexxxxx (Просяная)
18.03.2021 в 23:00
"продолжать играть с такой же энергией, активностью" - в смысле так же поперек поля и вратарю? Т.е. были опасные моменты, голевые ситуации, игроки в движении принимали мяч... Каштру наверное уже адекватно не оценивает происходящее.
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+4
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
18.03.2021 в 22:58
Трубин - да, старался и даже бился, остальные - отнюдь!
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+4
0
pilips111 (Чернигов)
18.03.2021 в 22:53
Бились???! Рассмешил.
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+5
-1


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