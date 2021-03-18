Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин: Старались изо всех сил, бились до последней секунды
Шахтер снова проиграл Роме
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин в эфире ТК Футбол прокомментировал
- Можно сказать, что этот евросезон был завершен еще в Риме и сегодня шансов было очень мало?
– Нет, не согласен. Мы хотели выиграть, старались изо всех сил. Мы бились до последней секунды.
- Первый тайм был более целостным.
– Думаю, во втором тайме быстрый гол повлиял очень сильно психологически. Тяжело было. Но мы старались, до последней секунды верили и бились.
- Ты зол такой игрой в защите, как при первом пропущенном?
– Честно говоря, я еще не смотрел этот момент, мне тяжело сказать. Все было в движении, поэтому тяжело сказать. Я смотрел на мяч, видел, что был соперник, наши игроки.
- Второй гол тоже тяжело комментировать?
– Он чем-то напомнил первый гол в Риме. Опять же – нужно смотреть, разбирать.
- Что говорил тренер в раздевалке в перерыве?
– Тренер говорил, что нужно продолжать играть с такой же энергией, активностью. Только не хватало гола, нужно было забить. Считаю, первый гол надломил психологически.
- Какие эмоции после дебютного евросезона?
– Считаю, в ЛЧ мы неплохо выступили, вышли из тяжелой группы в ЛЕ. Но в ЛЕ мы должны были дальше проходить. Нам это было по силам, но мы проиграли "Роме".
- Это команда может больше?
– Конечно.
Популярное сейчас
- Шахтер – Рома 1:2. Видео голов и обзор матча
- Шахтер - Рома: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы
- Динамо обратилось в УАФ с просьбой проверить высказывания Лучи
- Без Суркисов, но с депутатами ОПЗЖ - Динамо взяло курс на Испанию
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО