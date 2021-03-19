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Луческу: В этом году у нас не получилось, а в следующем будет иначе

Лига Европы
(1 голосов)

Итоги евросезона от главного тренера Динамо

Луческу: В этом году у нас не получилось, а в следующем будет иначе

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала" (0:2) и подвел итоги выступления киевлян в еврокубках.

- Чего не хватило "Динамо", чтобы перевернуть игру в свою пользу и заполучить необходимый результат?

- "Вильярреал" контролировал игру, ведь эта команда имеет больше опыта. У наших соперников есть футболисты, которые уже больше восьми лет выступают в европейских турнирах высочайшего уровня. Мы же располагаем молодыми игроками, у которых нет большого опыта участия в еврокубках. Но этот опыт они сейчас зарабатывают.

"Вильярреал" играл лучше и забил быстрый гол – Жерар Морено вновь показал свой класс. У нас Родригес пытался зацепиться за мяч в атаке, но ему было сложно это сделать. Но даже несмотря на то, что мы не вышли в четвертьфинал Лиги Европы, я вижу здесь и позитивные моменты. В этом году у нас не получилось, а в следующем будет иначе.

- Считаете ли вы, что роль опытных игроков "Вильярреала" была решающей в этом противостоянии?

- У "Динамо" очень молодые исполнители, некоторым всего 18-20 лет. Они только учатся играть на таком высоком уровне. Они показали конструктивную игру, но нам не хватало смелости в атаках и доведении их до конца. Не могу сказать, что я остался доволен результатом. Но "Вильярреал" однозначно играл лучше, поэтому результат закономерен.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Вильярреал
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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usovvictor (Kharkov)
19.03.2021 в 02:00
...да "дед", ...хотелось бы, но для этого надо убрать весь "заполнитель" и найти трансферы, ...и не просто трансферы, - забияк, с умом, ... молоденьких, без громких имен. Те будут играть за свое существование на перспективу.
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Геродот (Винница)
19.03.2021 в 01:17
С таким составом, думаю, будет то же самое. Нужно реальное усиление. Как и Шахтеру.
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