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Луческу: В этом году у нас не получилось, а в следующем будет иначе
Итоги евросезона от главного тренера Динамо
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал
- Чего не хватило "Динамо", чтобы перевернуть игру в свою пользу и заполучить необходимый результат?
- "Вильярреал" контролировал игру, ведь эта команда имеет больше опыта. У наших соперников есть футболисты, которые уже больше восьми лет выступают в европейских турнирах высочайшего уровня. Мы же располагаем молодыми игроками, у которых нет большого опыта участия в еврокубках. Но этот опыт они сейчас зарабатывают.
"Вильярреал" играл лучше и забил быстрый гол – Жерар Морено вновь показал свой класс. У нас Родригес пытался зацепиться за мяч в атаке, но ему было сложно это сделать. Но даже несмотря на то, что мы не вышли в четвертьфинал Лиги Европы, я вижу здесь и позитивные моменты. В этом году у нас не получилось, а в следующем будет иначе.
- Считаете ли вы, что роль опытных игроков "Вильярреала" была решающей в этом противостоянии?
- У "Динамо" очень молодые исполнители, некоторым всего 18-20 лет. Они только учатся играть на таком высоком уровне. Они показали конструктивную игру, но нам не хватало смелости в атаках и доведении их до конца. Не могу сказать, что я остался доволен результатом. Но "Вильярреал" однозначно играл лучше, поэтому результат закономерен.
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