Нас раскатали! Эксперт - о вылете Динамо и Шахтера из Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" проиграл "Роме" в Киеве. "Динамо" Мирчи Луческу вновь оказалось слабее "Вильярреала" - 0:4 по сумме двух встреч. Украинские гранды, не показав чего-то особенного, покидают Лигу Европы уже на стадии 1/8 финала. Украинский тренер и эксперт Александр Севидов проанализировал матчи четверга, попытавшись разобраться, когда и что пошло не так.

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