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Нас раскатали! Эксперт - о вылете Динамо и Шахтера из Лиги Европы
Все плохо. Почему так?
Фото: Халат Милевского
Донецкий "Шахтер" проиграл "Роме" в Киеве. "Динамо" Мирчи Луческу вновь оказалось слабее "Вильярреала" - 0:4 по сумме двух встреч. Украинские гранды, не показав чего-то особенного, покидают Лигу Европы уже на стадии 1/8 финала. Украинский тренер и эксперт Александр Севидов проанализировал матчи четверга, попытавшись разобраться, когда и что пошло не так.
Тайм-коды:
- 00:10 - впечатления от матчей Динамо в Испании и Шахтера на Олимпийском
- 2:28 - Почему Шахтер не подготовил сюрпризов Роме?
- 7:49 - Шахтер сломал первый пропущенный гол?
- 9:46 - Фонсека лучше Каштру?
- 10:38 - Почему Динамо проиграло Вильярреалу без боя?
- 13:22 - Как дела у Миколенко?
- 15:23 - Этот евросезон для Динамо и Шахтера в плюс или в минус?
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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
19.03.2021 в 12:54
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Hanter44 (Baburka)
19.03.2021 в 12:46
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