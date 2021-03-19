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Нас раскатали! Эксперт - о вылете Динамо и Шахтера из Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Все плохо. Почему так?

Нас раскатали! Эксперт - о вылете Динамо и Шахтера из Лиги Европы

Фото: Халат Милевского

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" проиграл "Роме" в Киеве. "Динамо" Мирчи Луческу вновь оказалось слабее "Вильярреала" - 0:4 по сумме двух встреч. Украинские гранды, не показав чего-то особенного, покидают Лигу Европы уже на стадии 1/8 финала. Украинский тренер и эксперт Александр Севидов проанализировал матчи четверга, попытавшись разобраться, когда и что пошло не так.

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Тайм-коды:

  • 00:10 - впечатления от матчей Динамо в Испании и Шахтера на Олимпийском
  • 2:28 - Почему Шахтер не подготовил сюрпризов Роме?
  • 7:49 - Шахтер сломал первый пропущенный гол?
  • 9:46 - Фонсека лучше Каштру?
  • 10:38 - Почему Динамо проиграло Вильярреалу без боя?
  • 13:22 - Как дела у Миколенко?
  • 15:23 - Этот евросезон для Динамо и Шахтера в плюс или в минус?
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В статье: Александр Севидов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
19.03.2021 в 12:54
Мало того,что весь сайт на него работает-давайте еще!
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Hanter44 (Baburka)
19.03.2021 в 12:46
Откуда он взялся этот пронафталиненый халат.ЭТо ,что? Еще один прожект от Васильева?
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