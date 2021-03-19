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"Соперник заставил нас постараться". Капитан Вильярреала - о матче с Динамо

Лига Европы
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Рауль Альбиоль поделился мнением о победе над киевлянами

"Соперник заставил нас постараться". Капитан Вильярреала - о матче с Динамо

Фото: VillarrealCF

Новина українською

Капитан "Вильярреала" Рауль Альбиоль прокомментировал победу над "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Я очень рад победе. Соперник заставил нас постараться. Теперь в турнире восемь команд, все они хороши, так что нам будет непросто, но мы будем двигаться от матча к матчу.

В следующем раунде вновь выложимся по максимуму", - сказал Альбиоль.

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В статье: Рауль Альбиоль Динамо (Киев) Вильярреал
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Источник:
UEFA

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