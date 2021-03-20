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Славия подала в суд на игрока Рейнджерс, который после игры избил игрока чехов за расизм

Лига Европы
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Свидетелем по делу выступит Стивен Джеррард

Славия подала в суд на игрока Рейнджерс, который после игры избил игрока чехов за расизм

Reuters/Автор невідомий

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В пятницу утром вся Европа "пылала" из-за очень жестокого фола полузащитника "Рейнджерс" Кемари Руфа в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Славии". Но это еще не все, ведь его одноклубник Глен Камара в подтрибунке после финального свистка избил ударом кулаком в голову Ондржея Куделы за, как заявляет Камара, расистские слова от стороны центрального защитника.

Пражцы подали иск в шотландскую полицию через посольство Чешской Республики в Лондоне. "Славия" обвиняет Камару в физическом нападении на Куделу и указывает, что это был спланированный и преднамеренный акт причинения вреда человеку. Подтверждением этому является отсутствие камер видеонаблюдения на месте инцидента, а о таких местах на домашнем стадионе "Рейнджерс" Руф мог знать.

Столичный чешский клуб заявил Стивена Джеррарда, как свидетеля инцидента, указав, что он видел все собственными глазами. Однако английский наставник поддерживает виновника.

Отметим, что за одну встречу от рук и ног Кемари Руфа и Глена Камари пострадали два Ондржея: голкипер Коларж во время игры и защитник Кудела после поединка.

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В статье: Стивен Джеррард Рейнджерс (Глазго) Славия (Прага)
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Источник:
Славия

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