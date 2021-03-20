Славия подала в суд на игрока Рейнджерс, который после игры избил игрока чехов за расизм

В пятницу утром вся Европа "пылала" из-за очень жестокого фола полузащитника "Рейнджерс" Кемари Руфа в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Славии". Но это еще не все, ведь его одноклубник Глен Камара в подтрибунке после финального свистка избил ударом кулаком в голову Ондржея Куделы за, как заявляет Камара, расистские слова от стороны центрального защитника.

Пражцы подали иск в шотландскую полицию через посольство Чешской Республики в Лондоне. "Славия" обвиняет Камару в физическом нападении на Куделу и указывает, что это был спланированный и преднамеренный акт причинения вреда человеку. Подтверждением этому является отсутствие камер видеонаблюдения на месте инцидента, а о таких местах на домашнем стадионе "Рейнджерс" Руф мог знать.

Столичный чешский клуб заявил Стивена Джеррарда, как свидетеля инцидента, указав, что он видел все собственными глазами. Однако английский наставник поддерживает виновника .

Отметим, что за одну встречу от рук и ног Кемари Руфа и Глена Камари пострадали два Ондржея: голкипер Коларж во время игры и защитник Кудела после поединка.