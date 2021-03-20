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Славия подала в суд на игрока Рейнджерс, который после игры избил игрока чехов за расизм
Свидетелем по делу выступит Стивен Джеррард
Reuters/Автор невідомий
В пятницу утром вся Европа "пылала" из-за
Пражцы подали иск в шотландскую полицию через посольство Чешской Республики в Лондоне. "Славия" обвиняет Камару в физическом нападении на Куделу и указывает, что это был спланированный и преднамеренный акт причинения вреда человеку. Подтверждением этому является отсутствие камер видеонаблюдения на месте инцидента, а о таких местах на домашнем стадионе "Рейнджерс" Руф мог знать.
Столичный чешский клуб заявил Стивена Джеррарда, как свидетеля инцидента, указав, что он видел все собственными глазами. Однако английский наставник
Отметим, что за одну встречу от рук и ног Кемари Руфа и Глена Камари пострадали два Ондржея: голкипер Коларж во время игры и защитник Кудела после поединка.
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