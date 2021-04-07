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Сульшер дал характеристику испанской Гранаде
Перед встречей
BR
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы против испанской "Гранады" (четверг, 22:00). Поединок состоится в Испании.
Я смотрел матчи "Гранады" и многих расспрашивал. Команда с богатым опытом и крепким характером. Это часто характеризует клубы, которые недавно добились повышения в классе. Они прекрасно провели прошлый сезон. А в этом, кажется, провели больше всего матчей среди всех.
На каждый матч мы выбираем состав с тем, чтобы победить. Это только первая игра, дальше нас ждут важные матчи. Всегда приходится ломать голову: кто готов сыграть 90 минут? Может сыграть четыре или пять матчей подряд? Кому надо отдохнуть? Каждое утро мы проверяем, кто как себя чувствует, - цитирует Сульшера официальный сайт УЕФА.
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