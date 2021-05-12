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Арбитр из Франции рассудит финал Лиги Европы
Затем поедет на Евро-2020
Комитет судей УЕФА объявил, что француз Клеман Тюрпен будет судить финал Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 между испанским "Вильярреалом" и "Манчестер Юнайтед".
Он состоится на стадионе в Гданьске (Польша) в среду, 26 мая, в 22:00 по Киеву.
Тюрпен является арбитром УЕФА с 2010 года. В этом сезоне 38-летний главный судья работал в 7 матчах Лиги чемпионов, а также 1/16 Лиги Европы "ПСВ" - "Олимпиакос" 25 февраля.
Это второй для Тюрпен финал клубных соревнований УЕФА в карьере. Ранее он был четвертым арбитром в финале Лиги чемпионов-2018 "Реал" - "Ливерпуль" в Киеве (Украина). Также он будет судить поединки Евро-2020.
Бригада арбитров финала Лиги Европы:
- Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
- Ассистенты: Николя Дано, Сирил Гриньоре (оба - Франция)
- 4-й официальный представитель: Славко Винчич (Словения)
- Главный ВАР: Франсуа Летексье (Франция)
- Помощники ВАР: Жером Брисар, Бенжамин Паже (оба - Франция), Паулюс ван Бокель (Нидерланды)
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