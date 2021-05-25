Вильярреал – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция финала Лиги Европы

Журналисты UA-Футбол прокомментируют решающий поединок второго по значимости клубного европейского турнира между испанским "Вильярреалом" и английским "Манчестер Юнайтед".

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Эмери специализируется на финалах Лиги Европы. На этот раз ему будет противостоять мощный по меркам турнира "МЮ" Оле Гуннара Сульшера. Справятся ли "красные дьяволы" без Магуайра? Или же Унаи подтвердит свое реноме? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

ТРАНСЛЯЦИЯ начнется в среду, 26 мая – в 21:30 по киевскому времени.

Комментаторы: А. Рыженко и Б. Сорокин (студия), Г. Грошев и Т. Вархоляк (поединок)