Тренер Рапида: 3:0 - хороший результат, но Заря могла забить нам, и не раз

Главный тренер венского "Рапида" Дитмар Кюбауэр прокомментировал победу над луганской "Зарей" (3:0) в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.

"Как я и говорил перед игрой, нам противостояла очень хорошая команда. Считаю 3:0 – действительно хороший результат. Для этого пришлось много поработать, ведь "Заря" могла забить, и не раз.

Однако мы сумели сохранить стабильность по ходу матча и не рассыпаться, при этом забили необходимые голы, которые облегчают нам задачу перед ответной игрой. Однако ничего еще не закончено. "Заря" очень сильна технически, там есть очень скоростные игроки, поэтому мы несколько раз теряли контроль над ситуацией в центре поля.

Не зря луганчане заняли третье место в чемпионате Украины", – цитирует Кюбауэра Kronen Zeitung.