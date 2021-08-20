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Тренер Рапида: 3:0 - хороший результат, но Заря могла забить нам, и не раз

Лига Европы
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Дитмар Кюбауэр прокомментировал победу над луганчанами

Тренер Рапида: 3:0 - хороший результат, но Заря могла забить нам, и не раз

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер венского "Рапида" Дитмар Кюбауэр прокомментировал победу над луганской "Зарей" (3:0) в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.

"Как я и говорил перед игрой, нам противостояла очень хорошая команда. Считаю 3:0 – действительно хороший результат. Для этого пришлось много поработать, ведь "Заря" могла забить, и не раз.

Однако мы сумели сохранить стабильность по ходу матча и не рассыпаться, при этом забили необходимые голы, которые облегчают нам задачу перед ответной игрой. Однако ничего еще не закончено. "Заря" очень сильна технически, там есть очень скоростные игроки, поэтому мы несколько раз теряли контроль над ситуацией в центре поля.

Не зря луганчане заняли третье место в чемпионате Украины", – цитирует Кюбауэра Kronen Zeitung.

Напомним, ответный матч состоится 26 августа в Запорожье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.

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В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена)
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Источник:
krone.at

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Комментарии (1)
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Viktor Ivanjvich
20.08.2021 в 10:59
БУДЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ВАМИ В ГРУППЕ- ТАМ ТАКИЕ НЕЗАБИТЫЕ МЯЧИ НЕДОПУСТЯТ- 4-5 ЯВНЫХ ПОЧТИ 100% ГОЛОВ ЛЕТЕЛО-НО СЛОВО ПОЧТИ.
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