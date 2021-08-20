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Мышечную память – не обманешь. Игрок Фенербахче не смог поцеловать эмблему из-за дизайна от Puma

Лига Европы
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Мышечную память – не обманешь. Игрок Фенербахче не смог поцеловать эмблему из-за дизайна от Puma

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Футболист стамбульского "Фенербахче" Мухаммед Гюмюшкая хотел поцеловать эмблему своего клуба после забитого гола, однако новый дизайн экипировки от Puma не позволил игроку это сделать.

Напомним, вчера, 19 августа, турецкая команда в плей-офф ЛЕ минимально одолела финский "ХИК" (1:0).

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Гюмюшкая отличился прекрасным дальним ударом, тем не менее, включить в празднование традиционный поцелуй эмблемы не сумел. Дело в том, что технический спонсор клуба Puma заменил герб на простую надпись. Также немцы оформили в таком виде резервные комплекты "Сити", "Милана", "Боруссии Д" и "Шахтера".

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Puma Мухаммед Гюмюшкая
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