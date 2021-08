Мышечную память – не обманешь. Игрок Фенербахче не смог поцеловать эмблему из-за дизайна от Puma

Футболист стамбульского "Фенербахче" Мухаммед Гюмюшкая хотел поцеловать эмблему своего клуба после забитого гола, однако новый дизайн экипировки от Puma не позволил игроку это сделать.

Напомним, вчера, 19 августа, турецкая команда в плей-офф ЛЕ минимально одолела финский "ХИК" (1:0).

Гюмюшкая отличился прекрасным дальним ударом, тем не менее, включить в празднование традиционный поцелуй эмблемы не сумел. Дело в том, что технический спонсор клуба Puma заменил герб на простую надпись. Также немцы оформили в таком виде резервные комплекты "Сити", "Милана", "Боруссии Д" и "Шахтера".

Fenerbahçe’s Muhammed Gumuskaya trying kissing the badge after scoring a Europa League winner against HJK Helsinki tonight. ????#Fenerbahce @Fenerbahce_EN pic.twitter.com/QarGH8IrAM