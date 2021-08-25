Заря - Рапид: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Европы

Можно сколько угодно говорить, что "Заря" не выглядела хуже "Рапида" в первом квалификационном матче. Официальный счет, 3:0 в пользу венской команды, так и останется в истории, несмотря на количество ударов или заработанный xG. Счет, говоря прямо, ужасный. Луганчанам остается только надеется, что за неделю они подправили реализацию, в то самое времся, как австрийцы начисто разучились забивать.

Есть ли шансы у "Зари"? Давайте скажем, что в истории некоторые команды отыгрывали и не такое печальное отставание. А детальнее силу и шансы двух коллективов мы рассмотрим уже в специальном анонсе к этому противостоянию.

Смотрите ответный матч раунда плей-офф квалификации ЛЕ в четверг, 26-го августа, на канале "Униан". Начало игры в 19:30. Кроме того, увидеть поединок вы также можете на ОТТ-сервисах, которые транслируют канал "Униан": Київстар ТВ, Vodafone TV, Megogo, Воля ТВ, sweet.tv, oll.tv и другие.

Помимо этого, трансляция встречи запланирована на Youtube-канале "FootballHub".