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Заря - Рапид: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Европы

Лига Европы
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Где покажут в прямом эфире матч "Заря" - "Рапид", квалификация ЛЕ, 26 августа 2021

Заря - Рапид: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Европы

Фото: Анатолий Спица

UA-Футбол
Новина українською

Можно сколько угодно говорить, что "Заря" не выглядела хуже "Рапида" в первом квалификационном матче. Официальный счет, 3:0 в пользу венской команды, так и останется в истории, несмотря на количество ударов или заработанный xG. Счет, говоря прямо, ужасный. Луганчанам остается только надеется, что за неделю они подправили реализацию, в то самое времся, как австрийцы начисто разучились забивать.

Есть ли шансы у "Зари"? Давайте скажем, что в истории некоторые команды отыгрывали и не такое печальное отставание. А детальнее силу и шансы двух коллективов мы рассмотрим уже в специальном анонсе к этому противостоянию.

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Смотрите ответный матч раунда плей-офф квалификации ЛЕ в четверг, 26-го августа, на канале "Униан". Начало игры в 19:30. Кроме того, увидеть поединок вы также можете на ОТТ-сервисах, которые транслируют канал "Униан": Київстар ТВ, Vodafone TV, Megogo, Воля ТВ, sweet.tv, oll.tv и другие.

Помимо этого, трансляция встречи запланирована на Youtube-канале "FootballHub".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Заря" - "Рапид" на UA-Футбол >>

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В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена)
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