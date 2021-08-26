  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Микитин: Шансы Зари минимальны. Помочь могут быстрый гол и удача
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Микитин: Шансы Зари минимальны. Помочь могут быстрый гол и удача

Лига Европы
(1 голосов)

Перед Зарей стоит сверхсложная задача

Микитин: Шансы Зари минимальны. Помочь могут быстрый гол и удача

zarya-lugansk.com

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Владимир Микитин поделился ожиданиями от ответного матча "Зари" против "Рапида" в плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Шансы у луганчан на выход в следующий раунд остались, но они минимальны. Очень много будет зависеть от того, удастся ли "Заре" забить быстрый гол. В Вене защита "Рапида" не выглядела непроходимой, просто наши не преуспели в реализации голевых моментов. Нужно наверстывать упущенное.

Во-вторых, луганчанам необходимо брать пример с "Шахтера", который вчера в поединке с "Монако" порадовал волевыми качествами.

И еще в таких решающих матчах важно, чтобы удача была на твоей стороне. Единственное в чем уверен, поддержка 12 игрока - болельщиков "Заре" - гарантирована. Это очень важное подспорье. Футболисты "Шахтера" подтвердят", - сказал Микитин.

Напомним, что матч "Заря" – "Рапид" начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка. Первый матч в Вене закончился со счетом 3:0 в пользу "Рапида".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Владимир Микитин Рапид (Вена)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...