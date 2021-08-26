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Микитин: Шансы Зари минимальны. Помочь могут быстрый гол и удача
Перед Зарей стоит сверхсложная задача
zarya-lugansk.com
Экс-игрок сборной Украины Владимир Микитин поделился ожиданиями от ответного матча "Зари" против "Рапида" в плей-офф квалификации
"Шансы у луганчан на выход в следующий раунд остались, но они минимальны. Очень много будет зависеть от того, удастся ли "Заре" забить быстрый гол. В Вене защита "Рапида" не выглядела непроходимой, просто наши не преуспели в реализации голевых моментов. Нужно наверстывать упущенное.
Во-вторых, луганчанам необходимо брать пример с "Шахтера", который вчера в поединке с "Монако" порадовал волевыми качествами.
И еще в таких решающих матчах важно, чтобы удача была на твоей стороне. Единственное в чем уверен, поддержка 12 игрока - болельщиков "Заре" - гарантирована. Это очень важное подспорье. Футболисты "Шахтера" подтвердят", - сказал Микитин.
Напомним, что матч "Заря" – "Рапид" начнется сегодня в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка. Первый матч в Вене закончился со счетом 3:0 в пользу "Рапида".
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