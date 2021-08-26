Микитин: Шансы Зари минимальны. Помочь могут быстрый гол и удача

Экс-игрок сборной Украины Владимир Микитин поделился ожиданиями от ответного матча "Зари" против "Рапида" в плей-офф квалификации Лиги Европы .

"Шансы у луганчан на выход в следующий раунд остались, но они минимальны. Очень много будет зависеть от того, удастся ли "Заре" забить быстрый гол. В Вене защита "Рапида" не выглядела непроходимой, просто наши не преуспели в реализации голевых моментов. Нужно наверстывать упущенное.

Во-вторых, луганчанам необходимо брать пример с "Шахтера", который вчера в поединке с "Монако" порадовал волевыми качествами.

И еще в таких решающих матчах важно, чтобы удача была на твоей стороне. Единственное в чем уверен, поддержка 12 игрока - болельщиков "Заре" - гарантирована. Это очень важное подспорье. Футболисты "Шахтера" подтвердят", - сказал Микитин.