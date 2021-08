Лидер атак Вильяррреала признан лучшим футболистом прошлого розыгрыша Лиги Европы

Нападающий испанского "Вильярреала" Жерар Морено признан лучшим игроком минувшего розыгрыша второго по значимости клубного европейского соревнования.

Форвард забил 7 голов в 12 матчах турнира, он получил приз лучшему футболисту Лиги Европы в сезоне-2020/21. Ранее каталонец выступал за "Эспаньол" и "Мальорку". В сборную Испании вызывается с 2019 года.

Напомним, "Желтая Субмарина" в финале обыграла "Манчестер Юнайтед". Решающий матч затянулся аж до лотереи, где в сумасшедшей перестрелке со счетом испанцы взяли верх со счетом 11:10 (1:1 – основное время).

