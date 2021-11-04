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Галатасарай - Локомотив 1:1. Обзор матча, видео голов
Галатасарай - Локомотив ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.11.2021 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай" лидирует в своей группе и почти наверняка окажется в плей-офф Лиги Европы. Больше гарантий было бы при домашней победе над "Локомотивом", но ничья тоже неплохой результат. Представитель страны-агрессора набрал всего два балла в четырех турах и идет последним.
Смотрите видеообзор поединка Лиги Европы "Галатасарай" – "Локомотив".
Квартет E
"Галатасарай" – "Локомотив" 1:1
Голы: Фегули 43 – Камано 72
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