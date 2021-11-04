Галатасарай - Локомотив 1:1. Обзор матча, видео голов

"Галатасарай" лидирует в своей группе и почти наверняка окажется в плей-офф Лиги Европы. Больше гарантий было бы при домашней победе над "Локомотивом", но ничья тоже неплохой результат. Представитель страны-агрессора набрал всего два балла в четырех турах и идет последним.

Смотрите видеообзор поединка Лиги Европы "Галатасарай" – "Локомотив".

Квартет E

"Галатасарай" – "Локомотив" 1:1

Голы: Фегули 43 – Камано 72