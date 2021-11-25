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ЛЕ. Вылет Марселя, Локомотива и Селтика, Байер Леверкузен в 1/8

Лига Европы
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Бетис будет в плей-офф, Црвена Звезда в лидерах своей группы

ЛЕ. Вылет Марселя, Локомотива и Селтика, Байер Леверкузен в 1/8

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, пятый тур

Группа E

“Галатасарай” и “Лацио” взяли по три очка в матчах четверга и гарантировали себе весну в Лиге Европы. Команды сыграют между собой в последнем туре, чтобы определить участника 1/8. Проигравший будет вынужден будет проходить через плей-офф. “Галатасарай” имеет преимущество в три очка, и ему будет достаточно и ничьей.

Команда Фатиха Терима обыграла “Марсель” Хорхе Сампаоли, продемонстрировав очень эффективный футбол – шесть ударов за матч, четыре из них в створ и четыре гола. “Марсель” создал больше моментов, но поймал кураж кипер “Галатасарая” Фернандо Муслера. У уругвайца восемь сэйвов, в том числе и отбитый пенальти.

Можно сказать, что “Марселю” не повезло. Первый гол – глупая потеря на своей половине поля, второй – рикошет. В обоих случаях на острие атак был румынский хавбек “Галатасарая” Александру Чикылдэу.

Интересно, что в первом тайме тайме фанаты “Галатасарая” едва не сорвали матч. В игроков “Марселя” кидали разные предметы с трибун (с ними это происходит не только в чемпионате Франции), но футболистам “Галатасарая” удалось успокоить фанов, особо экспрессивным был тот же Муслера, который не стеснялся крутить пальцем у виска.

Игра продолжилась, и после перерыва команды забили по два гола. У “Марселя” дубль сделал Милик (добивание после сейва Муслеры с пенальти, и удар головой), у “Галатасарая” по голу забили опытные Софьян Фегули и Райан Бабел.

“Лацио” в группе ЛЕ побеждает только “Локомотив”. В выездном матче команда Маурицио Сарри взяла три очка благодаря голам с пенальти. Очень глупые нарушения Силянова и Баринова в своей штрафной, интересно было поведение 17-летнего кипера “Локо” Даниила Худякова в первом одиннадцатиметровым. Он показывал Иммобиле пробить в правый от себя угол, и форвард “Лацио” именно это и сделал – сам Худяков прыгнул в другую сторону.

Затем Иммобиле еще раз пробил пенальти в этот же угол, а в конце игры третий мяч дальним ударом положил Педро.

“Галатасарай” – “Олимпик” Марсель 4:2

Голы: Чикылдэу 12, Чалета-Цар 30 (авт.), Фегули 64, Бабел 83 – Милик 69, Милик 85

На 69-й минуте Милик не реализовал пенальти (вратарь)

“Локомотив” Москва – “Лацио” 0:3

Голы: Иммобиле 56 (пен.), Иммобиле 63 (пен.), Педро 87

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Галатасарай" 5 3 2 0 7-3 +4 11
2 "Лацио" 5 2 2 1 7-3 +4 8
3 "Марсель" 5 0 4 1 5-7 -2 4
4 "Локомотив" Москва 5 0 2 3 2-8 -6 2

Группа F

В группе F ясно только одно – “Лудогорец” остался без евровесны. Болгарская команда набрала всего одно очко в пяти турах и выше последней позиции не поднимется. Сегодня “Лудогорец” минимально проиграл “Црвене Звезде” – очень красивый гол забил Мирко Иванич.

Дальше все интересно. “Мидтьюлланн” дважды выходил вперед в матче с “Брагой”, португальцы дважды отыгрывались, но на 90+4 датская команда с пенальти вырвала победу.

“Мидтьюлланн” остается на третьем месте, но “Црвене Звезде” и “Браге” он уступает только два и одно очко соответственно, и играет в последнем туре с “Лудогорцем”. Лидеры группы сыграют между собой.

“Мидтьюлланн” – “Спортинг Брага” 3:2

Голы: Святченко 2, Исаксен 48, Эвандер 90+4 (пен.) – Орта 43, Галено 85

“Црвена Звезда” – “Лудогорец” Разград 1:0

Гол: Иванич 57

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Црвена Звезда" 5 3 1 1 5-3 +2 10
2 "Брага" 5 3 0 2 11-8 +3 9
3 "Мидтьюлланн" 5 2 2 1 7-7 0 8
4 "Лудогорец" 5 0 1 4 3-8 -5 1

Группа G

По счету может показаться, что игра “Байера” с “Селтиком” была равной и драматичной, но если второе утверждение верно, то первое – точно нет. Леверкузенцы доминировали на протяжении всего матча, и не смогли добиться крупной победы из-за стечения ряда факторов: блестящая игра Джо Харта, ужасная реализация, невезение, катастрофические ошибки у своих ворот.

“Селтик” чудом выигрывал 2:1 и сохранял шансы на продолжение участия в Лиге Европы, но в последние десять минут “Байеру” удалось сделать камбэк. Сначала оформил дубль Андрих, а пять минут победный гол забил Диаби. Леверкузену не удалось бы вырвать победу, если бы не великолепная игра 18-летнего Флориана Виртца, который сделал два ассиста, и в целом был очень полезен. По словам спортдира “Байера” Симона Рольфеса, количество скаутов на “БайАрене” просто зашкаливает. В их центре внимания никто иной как Виртц.

Благодаря этой победе “Байер” гарантировал себе первое место и участие в 1/8 Лиги Европы. Леверкузен опережает на три очка “Бетис” и превосходит севильский клуб в личных встречах.

“Бетис” в своем матче комфортно переиграл “Ференцварош”. По голу забили воспитанник “Барсы” Кристиан Тельо и экс-игрок “Реала” Серхио Каналес.

“Байер” Леверкузен – “Селтик” 3:2

Голы: Андрих 16, Андрих 82, Диаби 87 – Юранович 40 (пен.), Жота 56

“Бетис” – “Ференцварош” 2:0

Голы: Тельо 5, Каналес 52

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Байер" Леверкузен 5 4 1 0 14-4 +10 13
2 "Бетис" 5 3 1 1 10-9 +1 10
3 "Селтик" 5 2 0 3 10-13 -3 6
4 "Ференцварош" 5 0 0 5 4-12 -8 0

Группа H

“Вест Хэм” займет первое место в группе, но окончательное положение остальных команд в квартете H прояснится только в последнем туре. “Динамо” Загреб не смог обыграть “Генк”, чтобы гарантировать себе вторую позицию, и в последнем туре ему нужно будет брать какие-то очки на выезде против “Вест Хэма” или надеяться, что “Генк” не обыграет последний “Рапид”, который еще претендует на третье место, дающее путевку в Лигу конференций.

“Динамо” Загреб – “Генк” 1:1

Голы: Менало 35 – Угбо 45+1

“Рапид” Вена – “Вест Хэм” 0:2

Голы: Ярмоленко 39, Нобл 45+2 (пен.)

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Вест Хэм Юнайтед" 5 4 1 0 11-2 +9 13
2 "Динамо" загреб 5 2 1 2 8-6 +2 7
3 "Генк" 5 1 2 2 4-9 -5 5
4 "Рапид" Вена 5 1 0 4 3-9 -6 3
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В статье: Локомотив (Москва) Марсель (Франция) Лига Европы Динамо (Загреб) Рапид (Вена) Байер (Леверкузен) Селтик (Глазго) Галатасарай (Стамбул) Лацио (Рим) Бетис (Севилья) Црвена Звезда (Белград) Лудогорец (Разград) Генк Ференцварош (Будапешт) Мидтьюлланн (Хернинг) Брага Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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