ЛЕ. Вылет Марселя, Локомотива и Селтика, Байер Леверкузен в 1/8

Лига Европы, пятый тур

Группа E

“Галатасарай” и “Лацио” взяли по три очка в матчах четверга и гарантировали себе весну в Лиге Европы. Команды сыграют между собой в последнем туре, чтобы определить участника 1/8. Проигравший будет вынужден будет проходить через плей-офф. “Галатасарай” имеет преимущество в три очка, и ему будет достаточно и ничьей.

Команда Фатиха Терима обыграла “Марсель” Хорхе Сампаоли, продемонстрировав очень эффективный футбол – шесть ударов за матч, четыре из них в створ и четыре гола. “Марсель” создал больше моментов, но поймал кураж кипер “Галатасарая” Фернандо Муслера. У уругвайца восемь сэйвов, в том числе и отбитый пенальти.

Можно сказать, что “Марселю” не повезло. Первый гол – глупая потеря на своей половине поля, второй – рикошет. В обоих случаях на острие атак был румынский хавбек “Галатасарая” Александру Чикылдэу.

Интересно, что в первом тайме тайме фанаты “Галатасарая” едва не сорвали матч. В игроков “Марселя” кидали разные предметы с трибун (с ними это происходит не только в чемпионате Франции), но футболистам “Галатасарая” удалось успокоить фанов, особо экспрессивным был тот же Муслера, который не стеснялся крутить пальцем у виска.

Игра продолжилась, и после перерыва команды забили по два гола. У “Марселя” дубль сделал Милик (добивание после сейва Муслеры с пенальти, и удар головой), у “Галатасарая” по голу забили опытные Софьян Фегули и Райан Бабел.

“Лацио” в группе ЛЕ побеждает только “Локомотив”. В выездном матче команда Маурицио Сарри взяла три очка благодаря голам с пенальти. Очень глупые нарушения Силянова и Баринова в своей штрафной, интересно было поведение 17-летнего кипера “Локо” Даниила Худякова в первом одиннадцатиметровым. Он показывал Иммобиле пробить в правый от себя угол, и форвард “Лацио” именно это и сделал – сам Худяков прыгнул в другую сторону.

Затем Иммобиле еще раз пробил пенальти в этот же угол, а в конце игры третий мяч дальним ударом положил Педро.

“Галатасарай” – “Олимпик” Марсель 4:2

Голы: Чикылдэу 12, Чалета-Цар 30 (авт.), Фегули 64, Бабел 83 – Милик 69, Милик 85

На 69-й минуте Милик не реализовал пенальти (вратарь)

“Локомотив” Москва – “Лацио” 0:3

Голы: Иммобиле 56 (пен.), Иммобиле 63 (пен.), Педро 87

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Галатасарай" 5 3 2 0 7-3 +4 11 2 "Лацио" 5 2 2 1 7-3 +4 8 3 "Марсель" 5 0 4 1 5-7 -2 4 4 "Локомотив" Москва 5 0 2 3 2-8 -6 2

Группа F

В группе F ясно только одно – “Лудогорец” остался без евровесны. Болгарская команда набрала всего одно очко в пяти турах и выше последней позиции не поднимется. Сегодня “Лудогорец” минимально проиграл “Црвене Звезде” – очень красивый гол забил Мирко Иванич.

Дальше все интересно. “Мидтьюлланн” дважды выходил вперед в матче с “Брагой”, португальцы дважды отыгрывались, но на 90+4 датская команда с пенальти вырвала победу.

“Мидтьюлланн” остается на третьем месте, но “Црвене Звезде” и “Браге” он уступает только два и одно очко соответственно, и играет в последнем туре с “Лудогорцем”. Лидеры группы сыграют между собой.

“Мидтьюлланн” – “Спортинг Брага” 3:2

Голы: Святченко 2, Исаксен 48, Эвандер 90+4 (пен.) – Орта 43, Галено 85

“Црвена Звезда” – “Лудогорец” Разград 1:0

Гол: Иванич 57

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Црвена Звезда" 5 3 1 1 5-3 +2 10 2 "Брага" 5 3 0 2 11-8 +3 9 3 "Мидтьюлланн" 5 2 2 1 7-7 0 8 4 "Лудогорец" 5 0 1 4 3-8 -5 1

Группа G

По счету может показаться, что игра “Байера” с “Селтиком” была равной и драматичной, но если второе утверждение верно, то первое – точно нет. Леверкузенцы доминировали на протяжении всего матча, и не смогли добиться крупной победы из-за стечения ряда факторов: блестящая игра Джо Харта, ужасная реализация, невезение, катастрофические ошибки у своих ворот.

“Селтик” чудом выигрывал 2:1 и сохранял шансы на продолжение участия в Лиге Европы, но в последние десять минут “Байеру” удалось сделать камбэк. Сначала оформил дубль Андрих, а пять минут победный гол забил Диаби. Леверкузену не удалось бы вырвать победу, если бы не великолепная игра 18-летнего Флориана Виртца, который сделал два ассиста, и в целом был очень полезен. По словам спортдира “Байера” Симона Рольфеса, количество скаутов на “БайАрене” просто зашкаливает. В их центре внимания никто иной как Виртц.

Благодаря этой победе “Байер” гарантировал себе первое место и участие в 1/8 Лиги Европы. Леверкузен опережает на три очка “Бетис” и превосходит севильский клуб в личных встречах.

“Бетис” в своем матче комфортно переиграл “Ференцварош”. По голу забили воспитанник “Барсы” Кристиан Тельо и экс-игрок “Реала” Серхио Каналес.

“Байер” Леверкузен – “Селтик” 3:2

Голы: Андрих 16, Андрих 82, Диаби 87 – Юранович 40 (пен.), Жота 56

“Бетис” – “Ференцварош” 2:0

Голы: Тельо 5, Каналес 52

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Байер" Леверкузен 5 4 1 0 14-4 +10 13 2 "Бетис" 5 3 1 1 10-9 +1 10 3 "Селтик" 5 2 0 3 10-13 -3 6 4 "Ференцварош" 5 0 0 5 4-12 -8 0

Группа H

“Вест Хэм” займет первое место в группе, но окончательное положение остальных команд в квартете H прояснится только в последнем туре. “Динамо” Загреб не смог обыграть “Генк”, чтобы гарантировать себе вторую позицию, и в последнем туре ему нужно будет брать какие-то очки на выезде против “Вест Хэма” или надеяться, что “Генк” не обыграет последний “Рапид”, который еще претендует на третье место, дающее путевку в Лигу конференций.

“Динамо” Загреб – “Генк” 1:1

Голы: Менало 35 – Угбо 45+1

“Рапид” Вена – “Вест Хэм” 0:2

Голы: Ярмоленко 39, Нобл 45+2 (пен.)