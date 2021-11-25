Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЕ. Вылет Марселя, Локомотива и Селтика, Байер Леверкузен в 1/8
Бетис будет в плей-офф, Црвена Звезда в лидерах своей группы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, пятый тур
Группа E
“Галатасарай” и “Лацио” взяли по три очка в матчах четверга и гарантировали себе весну в Лиге Европы. Команды сыграют между собой в последнем туре, чтобы определить участника 1/8. Проигравший будет вынужден будет проходить через плей-офф. “Галатасарай” имеет преимущество в три очка, и ему будет достаточно и ничьей.
Команда Фатиха Терима обыграла “Марсель” Хорхе Сампаоли, продемонстрировав очень эффективный футбол – шесть ударов за матч, четыре из них в створ и четыре гола. “Марсель” создал больше моментов, но поймал кураж кипер “Галатасарая” Фернандо Муслера. У уругвайца восемь сэйвов, в том числе и отбитый пенальти.
Можно сказать, что “Марселю” не повезло. Первый гол – глупая потеря на своей половине поля, второй – рикошет. В обоих случаях на острие атак был румынский хавбек “Галатасарая” Александру Чикылдэу.
Интересно, что в первом тайме тайме фанаты “Галатасарая” едва не сорвали матч. В игроков “Марселя” кидали разные предметы с трибун (с ними это происходит не только в чемпионате Франции), но футболистам “Галатасарая” удалось успокоить фанов, особо экспрессивным был тот же Муслера, который не стеснялся крутить пальцем у виска.
Игра продолжилась, и после перерыва команды забили по два гола. У “Марселя” дубль сделал Милик (добивание после сейва Муслеры с пенальти, и удар головой), у “Галатасарая” по голу забили опытные Софьян Фегули и Райан Бабел.
“Лацио” в группе ЛЕ побеждает только “Локомотив”. В выездном матче команда Маурицио Сарри взяла три очка благодаря голам с пенальти. Очень глупые нарушения Силянова и Баринова в своей штрафной, интересно было поведение 17-летнего кипера “Локо” Даниила Худякова в первом одиннадцатиметровым. Он показывал Иммобиле пробить в правый от себя угол, и форвард “Лацио” именно это и сделал – сам Худяков прыгнул в другую сторону.
Затем Иммобиле еще раз пробил пенальти в этот же угол, а в конце игры третий мяч дальним ударом положил Педро.
“Галатасарай” – “Олимпик” Марсель 4:2
Голы: Чикылдэу 12, Чалета-Цар 30 (авт.), Фегули 64, Бабел 83 – Милик 69, Милик 85
На 69-й минуте Милик не реализовал пенальти (вратарь)
“Локомотив” Москва – “Лацио” 0:3
Голы: Иммобиле 56 (пен.), Иммобиле 63 (пен.), Педро 87
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Галатасарай"
|5
|3
|2
|0
|7-3
|+4
|11
|2
|"Лацио"
|5
|2
|2
|1
|7-3
|+4
|8
|3
|"Марсель"
|5
|0
|4
|1
|5-7
|-2
|4
|4
|"Локомотив" Москва
|5
|0
|2
|3
|2-8
|-6
|2
Группа F
В группе F ясно только одно – “Лудогорец” остался без евровесны. Болгарская команда набрала всего одно очко в пяти турах и выше последней позиции не поднимется. Сегодня “Лудогорец” минимально проиграл “Црвене Звезде” – очень красивый гол забил Мирко Иванич.
Дальше все интересно. “Мидтьюлланн” дважды выходил вперед в матче с “Брагой”, португальцы дважды отыгрывались, но на 90+4 датская команда с пенальти вырвала победу.
“Мидтьюлланн” остается на третьем месте, но “Црвене Звезде” и “Браге” он уступает только два и одно очко соответственно, и играет в последнем туре с “Лудогорцем”. Лидеры группы сыграют между собой.
“Мидтьюлланн” – “Спортинг Брага” 3:2
Голы: Святченко 2, Исаксен 48, Эвандер 90+4 (пен.) – Орта 43, Галено 85
“Црвена Звезда” – “Лудогорец” Разград 1:0
Гол: Иванич 57
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Црвена Звезда"
|5
|3
|1
|1
|5-3
|+2
|10
|2
|"Брага"
|5
|3
|0
|2
|11-8
|+3
|9
|3
|"Мидтьюлланн"
|5
|2
|2
|1
|7-7
|0
|8
|4
|"Лудогорец"
|5
|0
|1
|4
|3-8
|-5
|1
Группа G
По счету может показаться, что игра “Байера” с “Селтиком” была равной и драматичной, но если второе утверждение верно, то первое – точно нет. Леверкузенцы доминировали на протяжении всего матча, и не смогли добиться крупной победы из-за стечения ряда факторов: блестящая игра Джо Харта, ужасная реализация, невезение, катастрофические ошибки у своих ворот.
“Селтик” чудом выигрывал 2:1 и сохранял шансы на продолжение участия в Лиге Европы, но в последние десять минут “Байеру” удалось сделать камбэк. Сначала оформил дубль Андрих, а пять минут победный гол забил Диаби. Леверкузену не удалось бы вырвать победу, если бы не великолепная игра 18-летнего Флориана Виртца, который сделал два ассиста, и в целом был очень полезен. По словам спортдира “Байера” Симона Рольфеса, количество скаутов на “БайАрене” просто зашкаливает. В их центре внимания никто иной как Виртц.
Благодаря этой победе “Байер” гарантировал себе первое место и участие в 1/8 Лиги Европы. Леверкузен опережает на три очка “Бетис” и превосходит севильский клуб в личных встречах.
“Бетис” в своем матче комфортно переиграл “Ференцварош”. По голу забили воспитанник “Барсы” Кристиан Тельо и экс-игрок “Реала” Серхио Каналес.
“Байер” Леверкузен – “Селтик” 3:2
Голы: Андрих 16, Андрих 82, Диаби 87 – Юранович 40 (пен.), Жота 56
“Бетис” – “Ференцварош” 2:0
Голы: Тельо 5, Каналес 52
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Байер" Леверкузен
|5
|4
|1
|0
|14-4
|+10
|13
|2
|"Бетис"
|5
|3
|1
|1
|10-9
|+1
|10
|3
|"Селтик"
|5
|2
|0
|3
|10-13
|-3
|6
|4
|"Ференцварош"
|5
|0
|0
|5
|4-12
|-8
|0
Группа H
“Вест Хэм” займет первое место в группе, но окончательное положение остальных команд в квартете H прояснится только в последнем туре. “Динамо” Загреб не смог обыграть “Генк”, чтобы гарантировать себе вторую позицию, и в последнем туре ему нужно будет брать какие-то очки на выезде против “Вест Хэма” или надеяться, что “Генк” не обыграет последний “Рапид”, который еще претендует на третье место, дающее путевку в Лигу конференций.
“Динамо” Загреб – “Генк” 1:1
Голы: Менало 35 – Угбо 45+1
Голы: Ярмоленко 39, Нобл 45+2 (пен.)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Вест Хэм Юнайтед"
|5
|4
|1
|0
|11-2
|+9
|13
|2
|"Динамо" загреб
|5
|2
|1
|2
|8-6
|+2
|7
|3
|"Генк"
|5
|1
|2
|2
|4-9
|-5
|5
|4
|"Рапид" Вена
|5
|1
|0
|4
|3-9
|-6
|3
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