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"Вест Хэм подтвердил свои амбиции". Ярмоленко - о победе над Рапидом

Лига Европы
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Украинец помог своей команде обыграть соперника в ЛЕ

"Вест Хэм подтвердил свои амбиции". Ярмоленко - о победе над Рапидом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поделился эмоциями после победы в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Рапидом" (2:0). Украинец стал главным героем встречи, забив гол и заработав пенальти в конце первого тайма.

"Поздравляю, команда! Мы продолжаем наш путь в Лиге Европы и сегодня подтвердили наши амбиции пройти группу в качестве лидеров", - подписал Ярмоленко фото в Instagram.

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В статье: Андрей Ярмоленко Рапид (Вена) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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