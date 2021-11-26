Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Вест Хэм подтвердил свои амбиции". Ярмоленко - о победе над Рапидом
Украинец помог своей команде обыграть соперника в ЛЕ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поделился эмоциями после победы в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Рапидом" (2:0). Украинец стал главным героем встречи, забив гол и заработав пенальти в конце первого тайма.
"Поздравляю, команда! Мы продолжаем наш путь в Лиге Европы и сегодня подтвердили наши амбиции пройти группу в качестве лидеров", - подписал Ярмоленко фото в Instagram.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Instagram
Популярное сейчас
- Жеребьевка плей-офф отбора на Чемпионат мира 2022. Сегодня Украина узнает соперников
- ЛК. Рома - Заря 4:0. Сгорела хата - гори сарай
- Рома - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций, 25.11.2021
- Ярмола зажигает. Рапид - Вест Хэм 0:2. Видео голов и обзор матча
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...