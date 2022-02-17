Вернидуб перед матчем с Брагой: Шериф постарается показать лучшую игру

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от первого матча с "Брагой" в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что поединок состоится сегодня, 17 февраля и начнется в 19:45.

- Нам предстоит непростая игра с серьёзным соперником – "Брагой". Есть у нас некоторые проблемы – несколько ребят покинули команду, но мы полноценно готовились к этой игре в течение месяца и понимаем, что у "Браги" ситуация лучше, так как у них идёт чемпионат. Они в полной боевой готовности. У нас, к сожалению, чемпионата не было, были сборы, которые мы проводили здесь. Тем не менее будем выходить и постараемся сыграть одну из лучших своих игр в этом году - 2022. Давайте дождёмся игры и после уже поговорим.

- Всем известны кадровые проблемы у "Шерифа". Как команда с ними справилась?

- Да, повторюсь, я сказал, что у нас проблемная линия обороны, но тем не менее, те ребята, которые в меньшей степени принимали участие в Лиге Чемпионов, готовы к игре с "Брагой" в Лиге Европы. Мы целенаправленно готовились и я уверен в каждом из своих футболистов, что они отдадут все силы на футбольном поле для того чтобы был положительный результат.

- Готовы ли вы к "Браге"? И поможет ли опыт полученный в ЛЧ против португальской команды?

- Мы уважаем любого соперника, в том числе и "Брагу", но мы не боимся соперника мы целенаправленно месяц готовились к этой игре. Мы понимали, что у нас будут потери, что тех ребят, которые уйдут, нужно будет заменить. Я не думаю, что те ребята, которые выйдут, у них будут какие-то проблемы. Будем играть, будем стараться показывать свой футбол, тот, что тренируем и который нравится нашим зрителям. Что касается опыта, то конечно, в первую очередь это опыт для всех моих ребят, которые прошли групповой этап ЛЧ. Тем более с такими соперниками, как "Реал", "Интер", "Шахтёр" мы смогли занять третье место, то есть очень достойно выступили. И это всё тоже должно отразиться на психологии ребят и помочь им в дальнейшем в играх Лиги Европы.

- Кто фаворит в этой паре "Шериф" или "Брага" в этом матче на ваш взгляд?

- Я бы сказал 50 на 50. Я не хочу обижать ни "Брагу", ни тем более нас. Всё покажет завтрашний день. Команда очень хорошая. Команда, которая в Португалии идёт на 4-м месте и борется за тройку призёров - это дорогого стоит. Даже есть те футболисты, которые играли в 2018 году, когда я был тренером "Зари" и мы встречались с "Брагой". Мы тогда к моей радости прошли её. Сыграв дома 1:1, а на выезде 2:2. За счёт этого и прошли дальше. Хотелось бы, чтобы это повторилось и завтра, а как это будет, увидим.

- Вы упомянули, что прошли "Брагу" за счёт выездного гола, сейчас этого правила нет. Считаете ли вы, что это даёт возможность командам дома играть смелее и не закрываться - играть в атакующий футбол?

- Я не изменил своего мнения с того момента, как сказал, что то, что убрали правило выездного гола, это больше в пользу сильных команд, потому что команда, которая не является фаворитом, за счёт этого выездного гола могла проходить дальше. А так всё уравнялось, тем интереснее будет завтрашняя игра. Как бы ты не сыграл дома, всё равно есть шанс в ответной игре на выезде. Этот этап состоит из двух матчей и надо делать акцент именно на эти две игры, что и было в самом начале нашего долгого пути к Лиге Чемпионов, когда мы начинали с первого раунда. Я очень рад, что мы прошли и хотелось повторить это опять, - сказал Вернидуб.