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Спаллетти: Барселона заслужила сыграть вничью, однако 11-метрового в ворота Наполи не было

Лига Европы
(1 голосов)

Мнение Лучано

Спаллетти: Барселона заслужила сыграть вничью, однако 11-метрового в ворота Наполи не было

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Алленаторе "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал решение арбитра назначить пенальти в ворота "адзурри" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с каталонской "Барселоной" (1:1). Отметим, что Ферран Торрес реализовал 11-метровый. Цитирует Спаллетти портал Football Italia.

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"В первом тайме мы доказали, что можем играть с "Барселоной" на равных. Соперник забрал инициативу после перерыва, но это поправимо. То, что мы делали в первом тайме, мы можем делать весь матч. При всем уважении: "Барселона" заслужила ничью, но пенальти в наши ворота не было".

"Мяч не поменял направление. Он коснулся не кончиков пальцев, а мизинца. Рука находилась в довольно естественном положении. Либо защитники должны все время держать руки за спиной, что ограничивает движения при беге, либо я не знаю, что они должны делать".

"Мы старались держаться плотно во втором тайме, но в итоге сели слишком глубоко, а это проблема, когда играешь против "Барселоны". Когда мы атаковали оппонента, то доставили ему много проблем. Были моменты, когда "Наполи" играл очень хорошо, но не поддерживал дисциплину. Были моменты, когда нам приходилось страдать, но все по плану".

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В статье: Лучано Спаллетти Лига Европы Барселона Наполи (Неаполь) Ферран Торрес
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
18.02.2022 в 09:50
Ну да, пеналь. действительно, притянут за уши
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