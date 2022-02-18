Спаллетти: Барселона заслужила сыграть вничью, однако 11-метрового в ворота Наполи не было

Алленаторе "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал решение арбитра назначить пенальти в ворота "адзурри" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с каталонской "Барселоной" (1:1). Отметим, что Ферран Торрес реализовал 11-метровый. Цитирует Спаллетти портал Football Italia.

"В первом тайме мы доказали, что можем играть с "Барселоной" на равных. Соперник забрал инициативу после перерыва, но это поправимо. То, что мы делали в первом тайме, мы можем делать весь матч. При всем уважении: "Барселона" заслужила ничью, но пенальти в наши ворота не было".

"Мяч не поменял направление. Он коснулся не кончиков пальцев, а мизинца. Рука находилась в довольно естественном положении. Либо защитники должны все время держать руки за спиной, что ограничивает движения при беге, либо я не знаю, что они должны делать".