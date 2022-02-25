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Гасперини: Я спросил Малиновского, готов ли он играть, ведь его семья в Украине

Лига Европы
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Главный тренер "Аталанты" поддержал украинского хавбека

Гасперини: Я спросил Малиновского, готов ли он играть, ведь его семья в Украине

Фото: https://twitter.com/malinovskyi18

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поддержал Руслана Малиновского в матче Лиги Европы против "Олимпиакоса" (3:0). Украинец оформил дубль и продемонстрировал футболку с надписью в поддержку Украины.

"Мы все переживаем тяжелый момент, и это касается его в еще большей мере. Утром (24 февраля - прим.) я спросил у него, готов ли он играть с "Олимпиакосом", так как его родители и другие члены семьи в данный момент в Украине.

Футбол не может решить проблемы, но я надеюсь, что он может внести небольшой вклад в то, чтобы все чувствовали себя ближе друг к другу", – цитирует Гасперини Football Italia.

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский война с Россией
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Источник:
Football Italia

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