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Ни одного мяча без участия Малиновского. Аталанта – Байер 3:2. Обзор матча и видео голов
Руслан on fire
Getty Images / Global Images Ukraine
"Аталанта" обыграла "Байер" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 3:2. Все три гола, которые провели подопечные Гасперини, были оформлены с участием украинского хавбека Руслана Малиновского. Первый мяч полузащитник забил сам с передачи Муриэля, а второй и третий голы оформил уже Луис благодаря ассистам Малиновского.
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы между "Аталантой" и "Байером".
Бергамо. "Атлети Адзурри д'Италия".
"Аталанта" – "Байер" 3:2
Голы: Малиновский (23), Муриэль (25, 49) – Арангис (11), Диаби (63)
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