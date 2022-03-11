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Ни одного мяча без участия Малиновского. Аталанта – Байер 3:2. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
(1 голосов)

Руслан on fire

Ни одного мяча без участия Малиновского. Аталанта – Байер 3:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Аталанта" обыграла "Байер" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 3:2. Все три гола, которые провели подопечные Гасперини, были оформлены с участием украинского хавбека Руслана Малиновского. Первый мяч полузащитник забил сам с передачи Муриэля, а второй и третий голы оформил уже Луис благодаря ассистам Малиновского.

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы между "Аталантой" и "Байером".

Бергамо. "Атлети Адзурри д'Италия".

"Аталанта" – "Байер" 3:2

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Голы: Малиновский (23), Муриэль (25, 49) – Арангис (11), Диаби (63)

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В статье: Аталанта (Бергамо) Лига Европы Руслан Малиновский Байер (Леверкузен)
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2022 в 09:35
Пока Руслан на поле --- Аталанта играет. А дальше...
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