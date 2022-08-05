Отбор ЛЕ. Мальме, Фенербахче и Цюрих показали класс, Олимпиакос - снова нет

Лига Европы, 3-й раунд квалификации, первые матчи

Ларнака. "Георгиос Карапатакис"

АЕК Ларнака (Кипр) - "Партизан" (Сербия) - 2:1

Голы: Анхель Гарсия, 34, Миличевич, 70 - Мениг, 18

В противостоянии, где определяется будущий соперник "Днепра-1" получили сюрприз - АЕК Ларнака в первом матче сыграл на голову сильнее номинального фаворита "Партизана". Сербы действовали от обороны, но и она трещала, и контратак не было. Мениг забил после грубой ошибки вратаря киприотов, неудачно вышедшего из ворот, - и это все.

Остальное время доминировали хозяева, которые победили абсолютно по делу: Гарсия эффектно в касание пробил после углового, а Миличевич замкнул прострел от нашего старого знакомого Бруну Гамы. По-хорошему, наиграл АЕК и на третий мяч, но не срослось. Дальше у команд выезд в Белград, где точно будет жарко на трибунах, а вот на поле не факт. Сербы непривычно инертны.

Мальме. "Сведбанк"

"Мальме" (Швеция) - "Дюделанж" (Люксембург) - 3:0

Голы: Кисе Телин, 54, Тойвонен, 81, Бирманчевич, 85

"Дюделанж" играл в меньшинстве с 31-й минуты и в целом здорово держался, однако на последние минут 10-15 его не хватило физически. Отсюда и разгром.

"Мальме" не впечатлил даже близко и еще на 50-й минуте стадион свистел в адрес своей же команды. Только по мере усталости андердога шведы начали хоть что-то показывать - особенно справа, где выделялся активный и быстрый Сисей. Телин воспользовался его передачей низом, Тойвонен - верхом, а точку поставил Бирманчевич, реализовав выход один на один. Вроде, все по классике, но в то же время стало понятно, как шведов выбил из ЛЧ "Жальгирис".

Стамбул. "Шукрю Сарачоглу"

"Фенербахче" (Турция) - "Словацко" (Чехия) - 3:0

Голы: Эмре Мор, 17, Линкольн, 45+2, 81

Еще одно противостояние, где ответный матч можно не играть. "Фенербахче" забил "Словацко" все то, что не влетело в ворота "Динамо" - если там турки мазали с 8-10 метров, то сегодня Линкольну удались два изумительных дальних удара. Еще один мяч Эмре Мор забил выстрелом на точность со средней дистанции.

"Словацко" не был безнадежен до перерыва и однажды попал в каркас ворот, однако на 48-й минуте оказался в меньшинстве, и на этом игра была закрыта окончательно. Есть первая победа Жорже Жезуша на турецкой земле!

Марибор. "Людски врт"

"Марибор" (Словения) - ХИК (Финляндия) - 0:2

Голы: Браун, 47, Радулович, 64

Чемпион Финляндии сильнее чемпиона Словении - это главный вывод из увиденного. Финны знают, куда бежать, как размещаться на поле, как вскрывать оборону соперника. Нынешнему "Марибору" эти премудрости неведомы.

Итог - два сухих гола после добротных фланговых атак. Особенно отметим автора первого мяча Дэвида Брауна - он представляет сборную Папуа Новой Гвинеи! Отец парня британец, мать - из папуасов. Интересно, представители этой экзотической страны ранее забивали в еврокубках? Если нет, мы стали свидетелями исторического события.

Белфаст. "Виндзор Парк"

"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Цюрих" (Швейцария) - 0:2

Голы: Айегун, 8, Ньонто, 64

Еще один матч вечера в ЛЕ, где все решил индивидуальный класс. "Линфилд" старался, держал мяч, бил по воротам, но все это коряво и невпопад. В то же время более качественные игроки "Цюриха" знали, как забить голы.

Первый мяч Айегуна - результат изумительного паса пяткой от Марчезано, отрезавшего всю защиту. Во втором тайме счет удвоил лидер сборной Италии U-19 Ньонто - техничный африканский краек с очень быстрыми рефлексами, на которые у ирландцев ответа не нашлось. По сути, ответный матч уже можно не проводить - тут все понятно.

Дублин. "Таллахт"

"Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Шкупи" (Северная Македония) - 3:1

Голы: Берк, 13 (с пенальти), Уоттс, 29, О'Нил, 90+7 - Кевен, 77

В наименее статусном матче дня в ЛЕ зрители увидели равную борьбу, в которой чемпион Ирландии взял свое за счет более активной фланговой игры. Проще говоря, забросали навесами. Гостевой гол, однако, дает "Шкупи" надежду на продолжение борьбы - у "Шемрока" в текущем евросезоне ни одной победы и разница голов 0:3 в двух выездных матчах.

Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" (Греция) - "Слован" (Словакия) - 1:1

Голы: Эль-Араби, 86 - Грин, 63

Что происходит с "Оли"? Еще 2-3 года назад греки симпатично смотрелись в группе ЛЧ, а сейчас их с треском вышвырнул из квалификации "Маккаби", а уровнем ниже чуть не победил скромный братиславский "Слован". Экс-защитник "Арсенала" Сократис делал все для этого - подарил мяч Грину в простой ситуации, чтобы тот мог открыть счет.

От поражения "Олимпиакос" спасли игроки, вышедшие на замену - Вальбуэна навесил с углового, а Эль-Араби головой замкнул. Этого хватило для ничьей, но убедить зрителей? Конечно, нет. В Пирее привыкли к совсем другому уровню футбола.