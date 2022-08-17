Сваток: Днепр-1 изначально ставил задачу попасть в еврокубки

Защитник "Днепра-1" Александр Сваток посетил пресс-конференцию в преддверии игры против "АЕКа".

"Клуб с самого начала ставил задачу попасть в еврокубки. И мы выполнили эту задачу. Все игроки полны желания попасть в групповой этап.

– Как вам в городе Кошице, все понравится? Как готовились к матчу с "АЕКом"?

– Нас хорошо встретили. Здесь созданы хорошие условия для подготовки к матчу. Все местные желают нам удачи. Многие люди из Украины, подходили к нам, и желали лучшего в матче. Все игроки находятся в хорошем физическом состоянии, на сто процентов, что мы и надеемся продемонстрировать в матче с "АЕКом". Хотим показать лучшую игру.

Мы изучали, как играет наш соперник, разговаривали. Это опытная и техничная команда, которая имеет в своем составе много игроков высокого класса", - заявил Сваток.