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Кучер: Днепру-1 не хватило концентрации и еврокубкового опыта

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Главный тренер днепрян объяснил поражение от "АЕК"

Кучер: Днепру-1 не хватило концентрации и еврокубкового опыта

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал поражение своей команды от "АЕК" (1:2) в квалификации Лиги Европы.

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"Мы тщательно готовились, для нас это была первая официальная игра, а кроме того, это была первая еврокубковая игра и для меня, и для многих ребят. Мы говорили, что у нас будут помарки, и они могут быть для нас плачевны, ведь это уже другой уровень, чем те команды, против которых мы играли на сборах во время подготовки. Так оно и вышло. Не хватило концентрации, возможно опыта еврокубкового, и поэтому в первом тайме было трудновато.

Но в перерыве поговорили, выпустили вперед Артема Громова, и уже стало нам лучше получаться в атаке. У нас были хорошие моменты, могли забивать и не один и не два гола. Могли и выиграть, и проиграть – но это футбол. Было видно у ребят желание, что они стремились побеждать и получать положительный результат. Вот это мне понравилось во втором тайме.

Атмосфера на стадионе? Было очень приятно играть. Прекрасная атмосфера, хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на матч и нас все время поддерживали. Нам это очень понравилось, им большое спасибо", - сказал Кучер.

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В статье: Александр Кучер АЕК (Ларнака) СК Днепр-1
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