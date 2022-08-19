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Кучер: Днепру-1 не хватило концентрации и еврокубкового опыта
Главный тренер днепрян объяснил поражение от "АЕК"
Фото: СК Днепр-1
Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал поражение своей команды от "АЕК" (1:2) в квалификации Лиги Европы.
"Мы тщательно готовились, для нас это была первая официальная игра, а кроме того, это была первая еврокубковая игра и для меня, и для многих ребят. Мы говорили, что у нас будут помарки, и они могут быть для нас плачевны, ведь это уже другой уровень, чем те команды, против которых мы играли на сборах во время подготовки. Так оно и вышло. Не хватило концентрации, возможно опыта еврокубкового, и поэтому в первом тайме было трудновато.
Но в перерыве поговорили, выпустили вперед Артема Громова, и уже стало нам лучше получаться в атаке. У нас были хорошие моменты, могли забивать и не один и не два гола. Могли и выиграть, и проиграть – но это футбол. Было видно у ребят желание, что они стремились побеждать и получать положительный результат. Вот это мне понравилось во втором тайме.
Атмосфера на стадионе? Было очень приятно играть. Прекрасная атмосфера, хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на матч и нас все время поддерживали. Нам это очень понравилось, им большое спасибо", - сказал Кучер.
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