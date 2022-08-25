Тренер АЕКа: Нам достаточно сыграть вничью с Днепром-1, но это опасно

Главный тренер "АЕКа" Хосе Луис Ольтра прокомментировал предстоящий ответный матч с"Днепром-1" в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы.

"У нас очень важная, историческая игра. Самая важная, когда я вступил в должность главного тренера, и нам нужна поддержка всех наших фанатов. Нам нужна сильная атмосфера, чтобы нам помогали люди, которые придут на стадион. Это будет очень сложная игра, ведь у нас очень хороший соперник. Ничего не закончено в этом противостоянии. Мы хотим попасть в группу Лиги Европы, это очень важно для всех нас, и для этого мы должны хорошо сыграть.

Нам нужны все наши болельщики, как и в предыдущих играх, когда люди помогали нам в трудную минуту. Но самое главное – это работа на поле. Давайте делать все правильно, поскольку нам противостоит очень качественная команда. В первом матче мы провели очень хороший первый тайм, но во втором мы пострадали. И завтра будет слишком сложная игра. Нам нужна хорошая атмосфера и чтобы люди оказывали давление на соперника, на судей, чтобы поддерживали нас в трудные моменты.

Что касается команды. Как знаете, Томович выбыл. Тричковски сегодня не тренировался, но надеюсь, что он будет с нами. Если не с начала матча, то взамен. Сегодня у него жар, и я жду, будет ли он с нами.

Мы на правильном пути, игроки становятся лучше с каждой игрой, но нам нужно совершенствоваться в защите, атаке, стандартах и ​​контратаках. Мы на правильном пути, но нам есть что улучшать. Игроки имеют качество, и я доволен составом. Они хотят побеждать и играть лучше и они могут это сделать. Мы становимся лучше с каждым днем.

Против нас завтра будет другая команда, чем в первой игре. Мы должны работать в зависимости от того, как будет действовать соперник, и они играют по своей модели. Мы должны играть, чтобы победить. Мы знаем, что ничьей достаточно, но это небезопасно. Мы должны играть на победу. Мы должны проявлять индивидуальность, прессинговать, использовать свои возможности.

Я очень счастлив, работа на Кипре – это большой опыт для меня. Я был удивлен, обнаружив здесь игроков очень хорошего уровня. Я видел последние игры чемпионата в прошлом году – на Кипре хорошие команды и это очень положительный опыт для меня. Я не в своей зоне комфорта, потому что со мной нет семьи – это сложно, в частности, из-за языка, но я счастлив, ведь команда очень серьезная и здесь все идеально. Люди страстны и горячи. Я очень счастлив здесь.

Тренер всегда думает обо всех играх, не только о следующей, но для меня важно в первую очередь то, что будет завтра, а потом посмотрим. "Доксу" видел в двух прошлых матчах, знаю эту команду, но прежде упоминаю сейчас о СК "Днепр-1". Нам нужны все игроки нашей команды, но я еще раз говорю… в моем мыслях сейчас только СК "Днепр-1", а затем "Докса", которая является хорошей командой", - сказал Ольтра.

Матч "АЕК" "- "Днепр-1" состоится сегодня, 25 августа и начнется в 19:00. В первой игре днепряне уступили 1:2.