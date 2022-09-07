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Тренер Фенербахче Жезуш: Мы не рассматриваем этот матч с Динамо как матч-реванш
Что тренер Фенера говорил перед матчем с Динамо
fenerbahce.org
Главный тренер "Фенербахче" Жорже Жезуша на традиционной предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура Л
"Мы снова оказались в паре с киевским "Динамо" при жеребьевке. В футболе всегда есть второй шанс. Думаю, сейчас мы сильнее, чем месяц назад. В предыдущих матчах, которые мы играли с украинцами, с нами случались вещи, которые в футболе случаются нечасто. Теперь мы сильнее. Мы не рассматриваем этот матч как матч-реванш. Для нас, как и матчи, которые мы играем с другими соперниками в нашей группе.
В футболе всегда нужно уважать своих соперников. Я всегда уважаю своих соперников, но я хочу побеждать в каждой игре. У нас достаточно качества и амбиций, чтобы выйти из этой группы. Я думаю, что три команды примерно равны в нашей группе: "Ренн", "Динамо" и "Фенербахче". Поэтому очень важно стартовать с победы. Но наша главная цель — выиграть чемпионат.
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Конечно, мы выбираем тактику на матч в зависимости от соперника. В частности, на данный момент в нашем штате четыре высококлассных нападающих. Я очень рад, что у меня есть такие качественные игроки. Потому что независимо от того, кто играет, наше качество на переднем крае никогда не падает", — сказал Жезуш.
Напомним, что матч "Фенербахче" – "Динамо" состоится в четверг, 8 сентября и начнется в 19:45.
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