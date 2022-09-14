Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дубинчак - о матче с АЕКом: Мы будем брать за счет молодости, азарта. Думаю, победим
fcdynamo.com
Защитник "
— Владислав, как настроение команды после победы над "Львовом"?
— Можно сказать, лучше, поскольку добыли важную победу. Это очень важно для нас с точки зрения психологии, нужно побеждать дальше, добывать очки и подниматься в таблице.
- Все самые яркие моменты матча Динамо Киев – АЕК Ларнака доступны в режиме Live в нашем Telegram
— "Динамо" предстоит матч против АЕКа в Лиге Европы. Что знаете об этой команде?
— Хорошая команда, все опытные игроки. Мы будем брать за счет молодости, азарта. Думаю, победим.
— Кого можете выделить у соперника?
— Есть хорошие исполнители, думаю, будет непростая игра, но мы постараемся победить. Конечно, поддержка нам очень нужна в этот тяжелый момент для нашей страны. Нужно быть всем вместе. Нужно побеждать вместе.
— Как настроение в коллективе?
— У нас очень хороший коллектив, мы все обсуждаем, понимаем, что у нас есть проблемы, которые нужно решать. У нас было пять поражений подряд. Мы собирались и разговаривали про это. Уже все идет обратно после того, как мы поговорили. Надеюсь, все будет хорошо. Это только начало сезона. Лучше допустить эти ошибки сейчас, чем в конце.
Популярное сейчас
- Юношеская лига. Шахтер обыграл Селтик
- Зубков: Черчесов не зашел в Украину с оружием, но паспорт есть паспорт
- Динамо - АЕК (Ларнака) Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Назначена бригада арбитров на домашний матч Динамо в Лиге Европы
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО