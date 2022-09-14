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Дубинчак - о матче с АЕКом: Мы будем брать за счет молодости, азарта. Думаю, победим

Лига Европы
(1 голосов)
Дубинчак - о матче с АЕКом: Мы будем брать за счет молодости, азарта. Думаю, победим

fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак в интервью клубному телеканалу рассказал об атмосфере в команде перед матчем Лиги Европы с АЕКом.

— Владислав, как настроение команды после победы над "Львовом"?

— Можно сказать, лучше, поскольку добыли важную победу. Это очень важно для нас с точки зрения психологии, нужно побеждать дальше, добывать очки и подниматься в таблице.

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— "Динамо" предстоит матч против АЕКа в Лиге Европы. Что знаете об этой команде?

— Хорошая команда, все опытные игроки. Мы будем брать за счет молодости, азарта. Думаю, победим.

— Кого можете выделить у соперника?

— Есть хорошие исполнители, думаю, будет непростая игра, но мы постараемся победить. Конечно, поддержка нам очень нужна в этот тяжелый момент для нашей страны. Нужно быть всем вместе. Нужно побеждать вместе.

— Как настроение в коллективе?

— У нас очень хороший коллектив, мы все обсуждаем, понимаем, что у нас есть проблемы, которые нужно решать. У нас было пять поражений подряд. Мы собирались и разговаривали про это. Уже все идет обратно после того, как мы поговорили. Надеюсь, все будет хорошо. Это только начало сезона. Лучше допустить эти ошибки сейчас, чем в конце.

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В статье: Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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